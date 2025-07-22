【会場案内図公開】いよいよ来週開催！産業のDX化のための総合展

エバーリッジ株式会社

7月30日(水)～8月1日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「産業DX総合展(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all)」の会場マップを公開しました。

会場案内図をダウンロードする :https://www.expo-registration.jp/map/ind

産業のDX化を実現するサービス・ソリューションが一堂に集う本展示会では、

DX化を検討する製造業、建設業、建築業、不動産、小売業・飲食店・店舗、物流などの方々が最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣による特別講演で最新トレンドを学ぶことができます。

来場登録はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all

会場では有名企業による豪華特別講演を併催特別講演一覧はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

産業DX総合展 2025 東京【夏】

【構成展】

小売・飲食店 DX EXPO 製造業 DX EXPO

建設・建築 DX EXPO 不動産 DX EXPO

物流 DX EXPO



展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo



会 期：2025年7月30日(水)～8月1日(金)

10時～17時

会 場： 東京ビッグサイト(東７・８ホール)

主 催：産業DX総合展 実行委員会

後 援：（公社）土木学会、（一社）全国土木施工管理技士会連合会

（一社）国際建設技術協会、（一財）建設振興基金

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