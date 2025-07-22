【会場案内図公開】いよいよ来週開催！産業のDX化のための総合展
エバーリッジ株式会社
会場案内図をダウンロードする :
https://www.expo-registration.jp/map/ind
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all
会場では有名企業による豪華特別講演を併催
特別講演一覧はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
10時～17時
7月30日(水)～8月1日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「産業DX総合展(https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo?utm_source=pr&utm_medium=Other&utm_campaign=202507_industrial_dx_tokyo_all)」の会場マップを公開しました。
会場案内図をダウンロードする :
https://www.expo-registration.jp/map/ind
産業のDX化を実現するサービス・ソリューションが一堂に集う本展示会では、
DX化を検討する製造業、建設業、建築業、不動産、小売業・飲食店・店舗、物流などの方々が最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣による特別講演で最新トレンドを学ぶことができます。
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会場では有名企業による豪華特別講演を併催
特別講演一覧はこちら :
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---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
産業DX総合展 2025 東京【夏】
【構成展】
小売・飲食店 DX EXPO 製造業 DX EXPO
建設・建築 DX EXPO 不動産 DX EXPO
物流 DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo
会 期：2025年7月30日(水)～8月1日(金)
10時～17時
会 場： 東京ビッグサイト(東７・８ホール)
主 催：産業DX総合展 実行委員会
後 援：（公社）土木学会、（一社）全国土木施工管理技士会連合会
（一社）国際建設技術協会、（一財）建設振興基金
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