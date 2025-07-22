ヨーロッパの国際フォトコンテストで当社のフォトグラファーが11作品で「Silver badge」等を受賞
ゲストハウス型婚礼施設「ララシャンス」を、全国に展開するアイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社（本社：佐賀県伊万里市新天町、代表取締役会長兼社長：金子和斗志、以下IKKHD）のグループ会社に所属するフォトグラファーが、「WPE International photography awards 2025 First Half」において、11作品で『Silver badge』等を受賞しました。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94736/table/39_1_0d8b7ae8e06b24a93e55e2bf3935c22f.jpg?v=202507230425 ]
撮影者： 田中 勝太 撮影者：坂口 大樹
ララシャンス迎賓館（伊万里支店） ララシャンス博多の森（福岡支店）
撮影者：原田 航太朗
studio clori. NAGOYA （名古屋支店）
撮影者：阿部 歩実
studio clori. NAGOYA （名古屋支店）
撮影者：田中 勝太
ララシャンス迎賓館 （伊万里支店）
撮影者：森岡 樹生
ララシャンスいわき （いわき支店）
撮影者：茂 朋志
studio clori. OSAKA (大阪支店)
撮影者：趙 子銘
studio clori. NAGOYA （名古屋支店）
撮影者：高石 徹
studio clori. OSAKA (大阪支店)
撮影者：高島 大暉
The 迎賓館 偕楽園 別邸 (水戸支店)
撮影者：友田 帆乃伽
studio clori．NAGOYA (名古屋支店）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94736/table/39_2_f09bfb3de660c6184d21044287cfb1a2.jpg?v=202507230425 ]
WPE International photography awardsは、欧州の写真家団体「WPE」が主催するプロフォトグラファー向けの国際フォトコンテストです。世界中からおよそ 8,000 名ものフォトグラファーが参加し、技術や芸術性の高さを競っています。
WPE awards HP
https://www.wpeawards.com/
受賞作品 URL
https://www.wpeawards.com/rubrique/galleries.php?id_contest=20
本件に関する報道関係からのお問い合わせ先
アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
経営企画室 真殿 瑞輝（まとの みずき）
Tel.050-3539-1122
Fax.092-937-7031
info-ir@ikk-grp.jp
〒811-2245福岡県糟屋郡志免町片峰3-6-5
会社概要
[社名] アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社
[証券コード] 2198東証プライム
[住所] 佐賀県伊万里市新天町722-5
[設立] 1995年11月1日
[資本金] 351百万円（2024年10月31日現在）
[代表者] 代表取締役会長兼社長 金子和斗志
[売上高] 2024年10月期連結売上高23,263百万円
[ホームページ] https://www.ikk-grp.jp/
[事業内容] グループ会社の経営管理等、挙式・披露宴に関する企画・運営等のサービスの提供
[グループ会社] アイ・ケイ・ケイ株式会社
PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA
アイケア株式会社
株式会社明徳庵
Ambihone株式会社