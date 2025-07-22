ダニの気になる場所に置いてダニ対策！「ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚」 新発売！

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アイメディア株式会社

アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、「ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚」を発売いたしました。



















【商品説明】

ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001033/)


価格：1,430円（税込）



・ダニの気になる場所に置いて、ダニ対策。


・枕やクッションに使いやすい香りの少ないタイプで、ヒョウヒダニを捕獲できます。


・ダニを誘引し、粘着層でくっつけて捕獲！設置しやすい薄型シート。


・捕獲期間90日、殺虫剤成分不使用、日本国内製造。


・使用期限を書けるシール付き。



【商品概要】

■内容量：4枚


■誘引剤：食品添加物、香料


■材質：本体/ポリエステル不織布、ポリエチレン


■使用期限：開封後(約)3カ月


■原産国：日本


■商品コード：1010397


■JANコード：4989409103979




【会社概要】

アイメディア株式会社

アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。







会社名：アイメディア株式会社


所在地：広島県広島市東区若草町12番1号　アクティブインターシティ広島9F


公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/



【SNS】

Facebook：https://www.facebook.com/goods.aimedia


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【本件に関するお問い合わせ】

アイメディア株式会社　商品部　澤田


Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp