ダニの気になる場所に置いてダニ対策！「ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚」 新発売！
アイメディア株式会社（本社：広島県広島市、代表取締役：米又 幹夫）は、「ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚」を発売いたしました。
【商品説明】
ダニ集めてポイ 枕・クッション用 4枚(https://shop.aimedia.co.jp/shopdetail/000000001033/)
価格：1,430円（税込）
・ダニの気になる場所に置いて、ダニ対策。
・枕やクッションに使いやすい香りの少ないタイプで、ヒョウヒダニを捕獲できます。
・ダニを誘引し、粘着層でくっつけて捕獲！設置しやすい薄型シート。
・捕獲期間90日、殺虫剤成分不使用、日本国内製造。
・使用期限を書けるシール付き。
【商品概要】
■内容量：4枚
■誘引剤：食品添加物、香料
■材質：本体/ポリエステル不織布、ポリエチレン
■使用期限：開封後(約)3カ月
■原産国：日本
■商品コード：1010397
■JANコード：4989409103979
【会社概要】
アイメディア株式会社
アイメディアは日用雑貨のメーカーです。「メ」の付けどころが独創的な商品を開発しています。1975年に広島県で創業、日用雑貨や家庭用品など、ご家庭で使う商品を開発しています。
会社名：アイメディア株式会社
所在地：広島県広島市東区若草町12番1号 アクティブインターシティ広島9F
公式ホームページ：https://www.aimedia.co.jp/
【SNS】
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【本件に関するお問い合わせ】
アイメディア株式会社 商品部 澤田
Mail：x-kgqatwjp@aimedia.co.jp