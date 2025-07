【TGI フライデーズ】 Raise Your Glass to Summer! フライデーズスタイルで祝う、陽気な「テキーラの日」フェス

ワタミ株式会社

TGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI フライデーズ)が運営する、世界41カ国・450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」は、メキシコの伝統をアメリカンにアレンジし、「テキーラの日」 National Tequila Dayを誰よりも陽気にお祝いします。2025年7月24日(木)~27日(日)の4日間、全国のTGIフライデーズ 全12店舗では、数量限定で対象のテキーラカクテルをワンコイン\500(税込\550)でご提供いたします。

メキシコの伝統と文化を背景に誕生したこの記念日――「リュウゼツラン景観と古いテキーラ産業施設群」が世界文化遺産に登録されたことをきっかけに、2017年にメキシコ大使館によって制定された“テキーラの日”。 そんなストーリーに敬意を表しつつ、私たちはTGI Fridaysならではのアメリカン・スタイルで乾杯!数量限定のスペシャルカクテルには、定番の「ベスト・フライデーズ・マルガリータ」や、ブラックベリーが香る「フライデーズ・リタ」、さらに「エル・マタドール」や「パイナップル・メスカリタ」など、多彩なフレーバーがラインナップ。真夏のグラスに注がれる、氷とライムとテキーラの音。夏の始まりを告げる乾杯は、陽気なテキーラで決まりです!Let’s celebrate the spirit of Tequila - and Fridays!

■THE BFM - THE BEST FRIDAYS MARGARITA /ベスト フライデーズ マルガリータ

プレミアムシルバーテキーラ、アガベ、レモン&ライムジュース、グランマルニエ 特別価格:\500(税込\550)

■FRIDAYS RITA (BLACK BERRY) / フライデーズ リタブラックベリー

シルバーテキーラ、トリプルセック、レモン&ライムジュース、ブラックベリー 特別価格:\500(税込\550)

■EL MATADOR / エル マタドール

プレミアムテキーラ、カンパリ、オレンジジュース、アガベサワーミックス、7UP 特別価格:\500(税込\550)

■PINEAPPLE MEZCALITA / パイナップル メスカリータ

メスカル、コアントロー、アガベサワーミックス、パイナップルジュース、ライム 特別価格:\500(税込\550)

TGI FRIDAYSの歴史

1965年 アメリカ・ニューヨークに、「In Here, It’s Always Friday(ここではいつも金曜日)」 という時代を超越した約束と共に、アラン・スティルマンが、TGI フライデーズの一号店をオープンしました。バーナム&ベイリーサーカスにインスピレーションを受け「地上最大のショー」を上演するという野望のもと、赤と白のストライプ模様が生まれました。流れるようなカクテルメイキングとカリスマ的なバーテンダーと共に、フライデーズは瞬く間に「独身者 (Singles) のための出会いの場」 となりました。

TGI フライデーズとは

『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI フライデーズは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

TGI フライデーズ 全12店舗

■渋谷神南店

東京都渋谷区神南1-19-3 ハイマンテン神南ビル2F

050-3204-0455

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/shibuya/

■原宿店

東京都渋谷区神宮前6-3-2

050-3173-8906

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/harajuku/

■池袋店

東京都豊島区東池袋1-21-13 aune池袋2階

050-3188-6064

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikebukuro/

■上野中央通り店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル本館2F

050-3605-5444

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ueno/

■町田店

東京都町田市原町田6-9-18 TNスクエア2F

050-3199-4227

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/machida/

■東京ドームシティ店

東京都文京区後楽1-3-61 後楽園ホールビル1F

050-3647-1602

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/tokyodome/

■お台場アクアシティ店

東京都港区台場1-7-1 アクアシティお台場6F

050-3196-3586

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/odaiba-aqua-city/

■有明ガーデン店

東京都江東区有明2-1-8 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン5F

050-3188-9600

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ariake/

■イクスピアリ店

千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ4F シェフス・ロウ

050-3198-7135

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/ikspiari/

■横浜西口店

神奈川県横浜市西区北幸1-1-13 横浜駅前ビル1F

050-3159-7111

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/yokohama/

■MM21クロスゲート店 (みなとみらい)

神奈川県横浜市中区桜木町1-101-1 クロスゲート3F

050-3196-6067

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/crossgate/

■名古屋久屋大通店

愛知県名古屋市中区錦3-15-10 先2階 RAYARD Hisaya-odori Park, ZONE 4

050-3200-0791

https://www.tgifridays.co.jp/find-us/hisaya_odori/

