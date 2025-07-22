LLM × 音声で業務通話をリアルタイムに〈聴き・理解し・動かす〉──
株式会社エクサテック
LLM x 音声 業務通話をリアルタイムに処理・自動化
- 話者分離・意図抽出・自動アクションを 1 秒未満で実行する “Conversational RAG” を初公開
- 金融・医療・公共領域向けに カスタム受託開発 & PoC スプリント（40h／80万円） を開始
生成 AI 技術をリードする 株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西 洋平太、以下「当社」）は、LLM × 音声 AI 専門受託開発ラボ を新設し、
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/19_1_cf6825f251e00109537e63ac90812534.jpg?v=202507221156 ]
- 30分 Zoom ヒアリング（課題整理シート共有）
- 3営業日以内：概算見積 + Tech Stack 提案
- 最短2週間以内：PoC または SDK 組込開始
LLM x 音声 業務通話をリアルタイムに処理・自動化
サマリ- LLMと独自音声モデルをフル統合したアーキテクチャをテンプレート化
- 話者分離・意図抽出・自動アクションを 1 秒未満で実行する “Conversational RAG” を初公開
- 金融・医療・公共領域向けに カスタム受託開発 & PoC スプリント（40h／80万円） を開始
概要
生成 AI 技術をリードする 株式会社エクサテック（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：大西 洋平太、以下「当社」）は、LLM × 音声 AI 専門受託開発ラボ を新設し、
・LLM ベース要約／意思決定
・オンデバイス ASR／Diarization
・Function Calling 経由の自動オペレーション
を組み合わせた “LLM × Voice スタック” を企業ごとにカスタマイズ提供いたします。
ユースケース
以下のようなユースケースが考えられます。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/19_1_cf6825f251e00109537e63ac90812534.jpg?v=202507221156 ]
受託開発メニュー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/128445/table/19_2_507354ea8dd61e55ad84d230e0b2f6fb.jpg?v=202507221156 ]
お問い合わせフロー- フォーム送信：https://exatech.dev/contact
- 30分 Zoom ヒアリング（課題整理シート共有）
- 3営業日以内：概算見積 + Tech Stack 提案
- 最短2週間以内：PoC または SDK 組込開始