Nadia Artist6名が“えきしおリーダーズ”として、ハナマルキの液体塩こうじ・減塩液体塩こうじの新たな魅力を発信！

Nadia株式会社【夏バテ解消に♪塩とり南蛮】野菜たっぷりでヘルシー

この度、Nadia株式会社（東京都港区／代表取締役社長 葛城嘉紀）にて運営している料理メディア・Nadia（ナディア）（URL：https://oceans-nadia.com/）とハナマルキ株式会社（長野県伊那市／代表取締役社長 花岡周一郎）がタイアップ。普段から液体塩こうじを愛用しているNadia Artist6名を“えきしおリーダーズ”に任命し、液体塩こうじ・減塩液体塩こうじを使ったレシピをご提案します。これらのレシピはNadiaやSNS（Instagram、X）にて7月22日（火）より順次公開いたします。ぜひ投稿をチェックしてください。

＜液体塩こうじ リーダーズ＞

DOKINさん（ Instagram：@dokin.s.setuyaku(https://www.instagram.com/dokin.s.setuyaku/) ）

冷凍子ママさん（ Instagram：@reitoumama(https://www.instagram.com/reitoumama/) ）

ぼくさん（ X：@boku_5656(https://x.com/boku_5656) ）

＜減塩液体塩こうじ リーダーズ＞

こばやしまりこさん（ Instagram：@mariko_lifestyle(https://www.instagram.com/mariko_lifestyle/) ）

つくりおき食堂まりえさん（ X：@mariegohan(https://x.com/mariegohan) ）

五賀ひろかさん（ Instagram：@hiro_recipe5(https://www.instagram.com/hiro_recipe5/) ）

商品概要

・ハナマルキ「液体塩こうじ 300ml」

米こうじと塩を丁寧に熟成させ、丁寧に搾った液体タイプの塩こうじです。ハナマルキ塩こうじの生きた酵素の力と上品なこうじの旨味が、そのまま残っています。粒のない液体タイプだから計量しやすく、色々な料理に使えます。握りやすく、量が調整しやすい、くびれ入りボトル入り。

・ハナマルキ「減塩液体塩こうじ 300ml」

「液体塩こうじ」の塩分を50%カットした減塩タイプ。塩分が気になる方はもちろん、酵素の力はそのままなので、他の調味料とも合わせやすく料理の幅が広がります。

▶ハナマルキ「液体塩こうじ」ブランドサイト(https://www.hanamaruki.co.jp/shiokouji.html)

▶ハナマルキ公式Instagram(https://www.instagram.com/hanamaruki_pr/)

▶ハナマルキ公式X(https://x.com/Hanamaruki_PR)

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

料理メディア「Nadia」について

Nadiaはプロの料理家のおいしいレシピが集まる料理メディアです。現在月間2,000万人の方にご利用いただいています。Nadiaにレシピを投稿するのは、独自の審査を通過したテレビ・出版・Instagramなどで活躍する1,000名超の料理家、料理研究家、料理インフルエンサー（インスタグラマー）で、通称「Nadia Artist」たち。彼らの投稿するクオリティの高いレシピは、「つくりやすくておいしいレシピばかり」と人気を集めています。

尚、Nadia Artistの総フォロワー数は2025年7月時点で合計5,800万人を超え、そのインフルエンサー力についても、さまざまな食品・調理器具・家電メーカーさま、出版社さまからご注目いただいております。

また、株式会社宝島社から「Nadia Artistシリーズ」、株式会社ワン・パブリッシングから「Nadia Books」、2023年からは株式会社KADOKAWAから「Nadia Collection」と3つのレーベルで出版も行っております。

弊社ではさまざまな広告メニューをご用意しております。ぜひお気軽にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

▶料理メディア「Nadia」(https://oceans-nadia.com/)

▶Nadiaとは(https://oceans-nadia.com/about-nadia)

▶「Nadia」公式アプリ（iOS/Android）(https://oceans-nadia.com/app)

▶広告掲載について(https://oceans-nadia.com/special_sites/for_client_ad)

▶Nadia Artist募集ページ(https://oceans-nadia.com/special_sites/join_nadia_artist)

＜Nadia株式会社について＞

会社名： Nadia株式会社

設立：2012年7月5日

代表者：代表取締役社長 葛城 嘉紀

URL：https://nadia-corp.co.jp/

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪2-16-4 STOCKビル 2F・3F

事業内容：インターネットメディア事業（Nadia）、料理家マネジメント事業（Nadia Management）、広告・企画制作・PR事業

＜お問い合わせ＞

contact@nadia-corp.co.jp