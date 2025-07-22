【埼玉県】埼玉未来大学 新たなオンラインコースを開設します！
埼玉県
- 地域創造科 アクティブコース
NPO・ボランティア団体の設立・運営の導入部分を学びます。
○ 学習内容
・『市民活動（NPO・ボランティア団体）の立ち上げと運営』
講師：公益財団法人 いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・『NPO・ボランティア団体の運営を事例から学ぶ』
講師：NPO法人 埼玉情報センター 事務局次長 秋本 創 氏
・『プランシート（事業計画書）の作成』
講師：NPO法人 NPOくまがや 理事 生越 康治 氏
○ 受講料：10,000円（30分×9コマ＋オンライン交流会＋公開講座（通学））
- 地域創造科 地域ビジネスコース
ソーシャルビジネスの起業・経営の導入部分を学びます。
○学習内容
・『創業の心構え（広報・マーケティングほか）』
講師：株式会社キャリア・マム 代表取締役 堤 香苗 氏
・『プランシートの書き方（創業に向けたチェックポイントほか）』
講師：公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・『法人の設立と創業のノウハウ（設立後の手続きほか）』
講師：大宮桜木税理士事務所 所長 北島 慎也 氏
○受講料：12,000円（30分×9コマ＋オンライン交流会＋公開講座（通学））
- ライフデザイン科 セカンドステージ準備コース
退職後を見据えてセカンドステージに向けての準備等を学びます。
○学習内容
・『新しい居場所を創造するための自分探し』
講師：東海大学健康学部 准教授 澤岡 詩野 氏
・『定年退職直前の準備』『セカンドライフにおける資金計画』
講師：一般社団法人中高年齢者雇用福祉協会 主任講師 加藤 眞次 氏
・『定年後のつながりづくり』
講師：武蔵野大学ウェルビーイング学部 教授 菅原 育子 氏
○受講料：5,000円（60分×4コマ＋公開講座（通学））
（2）定員・期間
- （前期）各コース25名 令和7年10月～11月
- （後期）各コース25名 令和7年12月～令和8年1月
（3）申込み
- 50歳からの地域活動への導入セミナー
・基調講演『プラチナ社会をアクティブに生きる』
講師：立教セカンドステージ大学兼任講師 高知大学客員教授 松田 智生 氏
・講座『地域におけるソーシャルビジネス』
講師：公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・体験談『活動実践者による体験談』
埼玉未来大学地域ビジネスコース 卒業生 太田 好泰 氏
埼玉未来大学地域ビジネスコース 卒業生 美濃部 博 氏
埼玉未来大学コミュニティカフェ開設講座 卒業生 森田 輝枝 氏
- 地域ビジネス・市民活動・新たな就労支援のための基礎講座
・『地域ビジネスと市民活動とは』
講師：NPO法人CRファクトリー 代表理事 呉 哲煥 氏
・『創業に向けた心構えと必要な知識』
講師：株式会社エンパブリック 代表取締役 広石 拓司 氏
・『50歳以上の自分らしい新たな就労を考える』
講師：国立成育医療研究センターもみじの家 シニアアドバイザー（元NHKアナウンサー） 内多 勝康 氏
（2）配信期間
【知事会見は以下URLからご覧ください】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0001/room-kaiken/kaiken20250722.html
埼玉未来大学では、50歳以上の方を対象に、いつでも、どこでも、学習できる新たなオンラインコースを10月1日から開設します。
「セカンドライフに漠然とした不安がある」「地域社会活動に参加したいと考えているが、きっかけがつかめない」「都内に勤めているが、通勤時間を活用していろいろ学びたい」といった方などに最適です。
本日7月22日から募集を開始しますので、是非ご利用ください。
1 オンラインコースについて（1）各オンラインコースの概要
- 地域創造科 アクティブコース
NPO・ボランティア団体の設立・運営の導入部分を学びます。
○ 学習内容
・『市民活動（NPO・ボランティア団体）の立ち上げと運営』
講師：公益財団法人 いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・『NPO・ボランティア団体の運営を事例から学ぶ』
講師：NPO法人 埼玉情報センター 事務局次長 秋本 創 氏
・『プランシート（事業計画書）の作成』
講師：NPO法人 NPOくまがや 理事 生越 康治 氏
○ 受講料：10,000円（30分×9コマ＋オンライン交流会＋公開講座（通学））
- 地域創造科 地域ビジネスコース
ソーシャルビジネスの起業・経営の導入部分を学びます。
○学習内容
・『創業の心構え（広報・マーケティングほか）』
講師：株式会社キャリア・マム 代表取締役 堤 香苗 氏
・『プランシートの書き方（創業に向けたチェックポイントほか）』
講師：公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・『法人の設立と創業のノウハウ（設立後の手続きほか）』
講師：大宮桜木税理士事務所 所長 北島 慎也 氏
○受講料：12,000円（30分×9コマ＋オンライン交流会＋公開講座（通学））
- ライフデザイン科 セカンドステージ準備コース
退職後を見据えてセカンドステージに向けての準備等を学びます。
○学習内容
・『新しい居場所を創造するための自分探し』
講師：東海大学健康学部 准教授 澤岡 詩野 氏
・『定年退職直前の準備』『セカンドライフにおける資金計画』
講師：一般社団法人中高年齢者雇用福祉協会 主任講師 加藤 眞次 氏
・『定年後のつながりづくり』
講師：武蔵野大学ウェルビーイング学部 教授 菅原 育子 氏
○受講料：5,000円（60分×4コマ＋公開講座（通学））
（2）定員・期間
- （前期）各コース25名 令和7年10月～11月
- （後期）各コース25名 令和7年12月～令和8年1月
＊前期と後期は同内容となります。
（3）申込み
令和7年7月22日（火曜日）から開始
2 無料オンラインセミナー・基礎講座の配信について（1）配信内容
50歳以上の方の『気付き』と『意識変容』を促す無料オンラインセミナー、『お試し版』の無料オンライン基礎講座を配信します。
- 50歳からの地域活動への導入セミナー
・基調講演『プラチナ社会をアクティブに生きる』
講師：立教セカンドステージ大学兼任講師 高知大学客員教授 松田 智生 氏
・講座『地域におけるソーシャルビジネス』
講師：公益財団法人いきいき埼玉 理事長 永沢 映
・体験談『活動実践者による体験談』
埼玉未来大学地域ビジネスコース 卒業生 太田 好泰 氏
埼玉未来大学地域ビジネスコース 卒業生 美濃部 博 氏
埼玉未来大学コミュニティカフェ開設講座 卒業生 森田 輝枝 氏
- 地域ビジネス・市民活動・新たな就労支援のための基礎講座
・『地域ビジネスと市民活動とは』
講師：NPO法人CRファクトリー 代表理事 呉 哲煥 氏
・『創業に向けた心構えと必要な知識』
講師：株式会社エンパブリック 代表取締役 広石 拓司 氏
・『50歳以上の自分らしい新たな就労を考える』
講師：国立成育医療研究センターもみじの家 シニアアドバイザー（元NHKアナウンサー） 内多 勝康 氏
（2）配信期間
令和7年7月22日（火曜日）～令和8年2月28日（土曜日）
3 申込先・問合せ先
公益財団法人いきいき埼玉 埼玉未来大学事務局
〒362-0812 埼玉県伊奈町内宿台6-26
電話 048（728）2299
メール mirai@kenkatsu.or.jp
URL https://www.iki-iki-saitama.jp/mirai/