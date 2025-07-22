ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¡¢¿À¸Í»ÔÆâ7¥Û¥Æ¥ë¶¦Æ±´ë²è¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡ÖKOBE 7¥Û¥Æ¥ë¿©¤ÎÎ¹ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á2025¡×
2025Ç¯¤Ïºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é30Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤Ù¤¯¡¢¡È¿©¡É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¥Æ¥í¥ïー¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥Æ¥í¥ïー¥ë¡É¤È¤Ï¡¢É÷ÅÚ¡¦µ¤¸õ¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏÆÃÍ¤Î¸ÄÀ¤äÌ¥ÎÏ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤¬°é¤ó¤À³¤¤Î¹¬¡¦»³¤Î¹¬¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤ò³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ÆÄó¶¡¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¿©Ê¸²½¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¢Ãæ¹ñÎÁÍý¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î¥·¥§¥Õ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÎÁÍý¤òÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤âÊ¼¸Ë¤Î¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ª¿©»ö1¿©¤¢¤¿¤ê300±ß¤ò¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥±¥â¡¦¥µ¥Ýー¥È´ð¶â¡×¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í¡ÖÆüËÜ¥¯¥ê¥Ë¥¯¥é¥¦¥ó¶¨²ñ¡×¤Ë´óÉÕ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7¥Û¥Æ¥ë¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤ä¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÃêÁª¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¿©¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥§¥¢¤¬¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
KOBE7¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ï
¡Ö¿À¸Í¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¸Æ¤Ü¤¦¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ò¸Æ¤Ü¤¦¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Î6¤Ä¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬¡Ö¿À¸Í¥Û¥Æ¥ëÏ»¼Ò²ñ¡×¤È¤·¤Æ1999Ç¯3·î¤ËÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£²ÃÌÁ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦´ë²è¤Ê¤É¤Î»Üºö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿À¸Í¤Ø¤Î´Ñ¸÷µÒÍ¶Ã×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2002Ç¯¤è¤ê³Æ¥Û¥Æ¥ë»ý¤Á²ó¤ê¤Ç¡¢6¿Í¤ÎÁíÎÁÍýÄ¹¤¬¶¦Æ±¤Ç¤Ä¤¯¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¤òÄó¶¡¤¹¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÈÕ»Á²ñ¡Ö¥°¥é¥ó¥·¥§¥Õ6¿Í¤Î¶Â±ã¡×¤ò³«ºÅ¡£2012Ç¯¤è¤ê¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÎÁ¶â¤Î¥é¥ó¥Á´ë²è¡Ö¥°¥é¥ó¥·¥§¥Õ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯2024Ç¯¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì¿À¸Í¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ7¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ïº£²ó¤Ç22²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÁí³Û¤Ï23,809Àé±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖKOBE£·¥Û¥Æ¥ë¿©¤ÎÎ¹ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á2025¡× ³µÍ×¢£´ü ¡¡¡¡ ´Ö
2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î61Æü´Ö
¢£»²²è¥Û¥Æ¥ë
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿À¸Í¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¿À¸Í¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¡¢¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í¡¢¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì¿À¸Í¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¡Ô¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Õ
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡Ê9/1～10/31¡Ë¤Ë7¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Õ¥§¥¢³«ºÅ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÀìÍÑ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¥«ー¥É¤Ë²¡°õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¸Ä¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿·ÊÉÊ¤ò¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¿©»ö·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ô¸ø¼°Instagram¡Õ
KOBE7¥Û¥Æ¥ë¶¦Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼° Instagram¡Êhttps://www.instagram.com/kobe_sevenhotels¡Ë¡¡¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£KOBE 7¥Û¥Æ¥ë¿©¤ÎÎ¹ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á ¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー·ÊÉÊ
£±.7¥Û¥Æ¥ë¾Þ¡¡¢ª7¥Û¥Æ¥ë¶¦ÄÌ¥é¥ó¥Á·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£².3¥Û¥Æ¥ë¾Þ¡¡¢ª7¥Û¥Æ¥ë¶¦ÄÌ¥±ー¥¥»¥Ã¥È·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£³.2¥Û¥Æ¥ë¾Þ¡¡¢ª7¥Û¥Æ¥ë¶¦ÄÌ¥³ー¥Òー·ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¤´ÍøÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¤¹
¢¨¥é¥ó¥Á¤Ï³Æ¥Û¥Æ¥ë»ØÄê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡Ê¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á¤È¤ÏÊÌ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥á¥Ë¥åー¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢£KOBE 7¥Û¥Æ¥ë¿©¤ÎÎ¹ ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Á ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó·ÊÉÊ
1Åù¡§¥Ú¥¢¥Ç¥£¥Êー·ô 7ÁÈÍÍ
2Åù¡§¥Ú¥¢¥é¥ó¥Á·ô 7ÁÈÍÍ
3Åù¡§Ì¤Äê¡Ê¸åÆü¸øÉ½Í½Äê¡Ë
¢¨ÅöÁªÈ¯É½¤Ï¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢£¥Õ¥§¥¢¥á¥Ë¥åーÄó¶¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡ãANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿À¸Í¡ä¡¡¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡ÖLevel36¡×
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡TEL.078-291-1122¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
https://www.anacrowneplaza-kobe.jp/restaurant/level-36/
¡ã¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ä¡¡MAIN DINING by THE HOUSE OF PACIFIC
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡TEL.078-326-1577¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
https://www.orientalhotel.jp/restaurant/maindining/
¡ã¿À¸Í¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¡ä¡¡¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖKobe Grill¡×
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡TEL.078-857-7007¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó·¸¡Ë
https://www.sheraton-kobe.co.jp/restaurant/kg_dining/
¡ã¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡ä¡¡¥³¥ó¥È¥ïー¥ë¡Ö¥ê¥å¥Ð¥ó¡×¡Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» TEL.078-303-5207¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÁí¹ç°ÆÆâ¡Ë
https://www.portopia.co.jp/restaurant/detail/ruban/
¡ã¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡ä¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÅí²Ö½Õ¡×
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» TEL.078-325-8110¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡Ë
https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/restaurant/toukashun/
¡ã¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í¡ä¡¡Ãæ¹ñÎÁÍý¡ÖÅí²ÖÎÓ¡×
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» TEL.078-333-3526¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
https://www.kobe.hotelokura.co.jp/restaurant/tohkalin/
¡ã¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì¿À¸Í¡ä¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥µ¥ó¥ß¥±ー¥ì¡×
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡TEL.078-333-7777¡Ê¥ì¥¹¥È¥é¥óÄ¾ÄÌ¡Ë
https://www.hotelmonterey.co.jp/kobe/restaurant/
¢¨³ÆÅ¹¤Î±Ä¶ÈÆü¡¢±Ä¶È»þ´Ö¡¢µÙ¶ÈÆü¤Ï¡¢³Æ¥Û¥Æ¥ëHPÅù¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÀè
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥±¥â¡¦¥µ¥Ýー¥È´ð¶â
https://www.kemohouse.jp/
¿À¸Í»Ô¤Ç¾®»ù¤¬¤ó¤äÆñÉÂ¤Î»Ò¤É¤â¤È²ÈÂ²¤¬¼£ÎÅÃæ¤Ë¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤ÇÂÚºß¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦¥±¥â¡¦¥Ï¥¦¥¹¡×¤ò±¿±Ä¡£¥Ï¥¦¥¹¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¾®»ù¤¬¤óµòÅÀÉÂ±¡¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤«¤é¹âÅÙ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ËÍè±¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ±¡¼£ÎÅ¤Ï¿ô¤«·î¤«¤é1Ç¯¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¼£ÎÅ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤¬°ì½ï¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿Í ÆüËÜ¥¯¥ê¥Ë¥¯¥é¥¦¥ó¶¨²ñ
https://www.cliniclowns.jp/
¥ª¥é¥ó¥ÀÁíÎÎ»ö´ÛÊ¸²½¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥¯¥é¥¦¥ó¥ª¥é¥ó¥ÀºâÃÄ¤Î³èÆ°¤¬ÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ËÀßÎ©¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤É¤â¤Ë¤³¤É¤â»þ´Ö¤ò¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÀÖ¤¤É¡¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¥¯¥ê¥Ë¥¯¥é¥¦¥ó¡ÊÎ×¾²Æ»²½»Õ¡Ë¤ò¾®»ùÉÂÅï¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤³¤É¤âËÜÍè¤ÎÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë2005Ç¯¤«¤é³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿À¸Í¡§
¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡ÖLevel36¡×¡¡ÎÁÍýÄ¹¡¡ÅÏÊÕ Ä¾¼ù
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-14:30¡ÊLO.14:00¡Ë
ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¿À¸Í
¹á¤êË¤«¤Ê³¤¤Î¹¬¤È¡¢¼¢Ì£¿¼¤¤»³¤Î·Ã¤ß¤òºÌ¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¡£½Ü¤òÌ£¤ï¤¦¥é¥ó¥Á¤ò¡¢ÃÏ¾å36³¬¤«¤é¤Î¤¾¤à¿À¸Í¤ÎÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¼¸Ë³¤¤Î¹¬¤Î¡É¥¤¥ó¥µ¥éー¥¿¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þー¥ì¡É¡¡É±Ï©Ë·Àª¤Î¥«¥é¥¹¥ß¥Ñ¥¦¥Àー
Ã¢ÇÏ·Ü¤Î¡É¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥çー¥Í¡É¡¡¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í»ÅÎ©¤Æ
Ã¸Ï©Åç¥°¥ë¥á¥È¥Þ¥È¤È¥Ð¥¸¥ë¡¢µÝºïËÒ¾ì¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Áー¥º¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡×¥½¥ì¥ó¥ÈÉ÷
¿À¸Íµí¤Î¡É¥¹¥Ú¥Ã¥Ä¥¡¥Æ¥£ー¥Î¡É¡¡Ï»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ç¥ó¥½ー¥¹¡¡
Ç»¸ü¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ýー¥Í¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡¡Ã°ÇÈ·ª¤Î¥¢¥ó¥°¥ìー¥º¥½ー¥¹
¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó
¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
\5,200
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡§
MAIN DINING by THE HOUSE OF PACIFIC¡¡ÎÁÍýÄ¹¡¡¾®»³ Íº»Ê
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-16:00¡ÊLO.14:00¡Ë
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë
Ê¼¸Ë¸©»º¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤Æµ¨Àá´¶°î¤ì¤ë¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿À¸Í¤Î»³ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëºÇ¾å³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÝºïËÒ¾ì ¡É¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥Õ¥ì¡É¡¡¥«¥¿¥éー¥Ê¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
½©¥«¥Ä¥ª¤ÎßÕ¤ê¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥Þ¥È¤Î¥é¥Ó¥´¥Ã¥È¥½ー¥¹
Ï»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤Î¥é¥°ー¡¡¥¿¥ê¥¢¥Æ¥Ã¥ì
¿¿Âä¤Î¥½¥Æー¡¡¡É¥º¥Ã¥Ñ¡¦¥Ç¥£¡¦¥Ú¥Ã¥·¥§¡É
¤¨¤Ó¤¹¤â¤ÁÆÚ¤Î¥íー¥¹¥È¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥½ー¥¹
Ê¼¸Ë¸©»ºÌµ²Ö²Ì¤Î¥Ñ¥¤¥æ¡¡¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à
\6,050
¿À¸Í¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º¡§
¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖKobe Grill¡× ÎÁÍýÄ¹¡¡ÃæÂ¼ Î¼Ç·
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-14:30¡ÊLO.14:00¡Ë
¿À¸Í¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ïー¥º
Ï»¹Ã»³¤ä¿À¸Í¥Ù¥¤¤òÎ×¤à¥Û¥Æ¥ëºÇ¾å³¬¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡£Ê¼¸Ë¸©¤äÃ¸Ï©Åç¤«¤éÆÏ¤¯¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¤Ç¡¢¿È¤â¿´¤âÌþ¤µ¤ì¤ë°ì»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¡Ö¿À¸ÍÏ»¹Ã²¹Àô¡¾ßÀÀô¡¾¡×¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤Æ¤´¼«¿È¤Ë¤´Ë«Èþ¤ò¡£
ÇÅ½£ÀÖ·Ü¶»Æù¤Î¥³¥ó¥Õ¥£ー¡¡Ï»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥Ç¥å¥¯¥»¥ë¡¡ÀÄ¥ß¥«¥ó¤È¿À¸Í¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥ì¥à¥éー¥É
Ã¸Ï©Åç»º¶Ì¤Í¤®¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥¨¥¥åー¥à
À¥¸ÍÆâ¹ÈÍÕÂä¤Î¥Ý¥¢¥ì ¥àー¥ë³¤Î¥¯¥ìー¥à¥É¥Ú¥ë¥·ー ¤ªÊÆ¤Î¥ì¥¸¥§
ÆÃÁªµí»°³Ñ¥Ð¥é¤Î¥°¥ê¥æ Ã¸Ï©Åç»º¤ªÌîºÚ¤Î¥°¥é¥Ã¥» ¿·À¸Õª¤ÈÆç¤ß¤ê¤ó¤Î¥°¥é¥¹
¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤È·ª¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¡ÏÂ¹ÈÃã¤Î¥¯¥ìー¥×¡¡ÃÓËÜ¾ßÌý¤Î¤ß¤¿¤é¤·
¥Û¥Æ¥ëÆÃÀ½¥Ñ¥ó
¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
\6,050
¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë¡§
¥³¥ó¥È¥ïー¥ë¡Ö¥ê¥å¥Ð¥ó¡×¡Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Ë ÎÁÍýÄ¹¡¡ËÅÄ ¸ç»ê
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-14:30¡ÊLO.14:00¡Ë
¿À¸Í¥Ýー¥È¥Ô¥¢¥Û¥Æ¥ë
Ê¼¸Ë¤Î»³³¤¤Î¹¬¤ä¥¸¥Ó¥¨¤ò»È¤¤¡¢ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤ò´¶¤¸¤ë°ì»®¤ò¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»Å¾å¤¬¤ëÎ×¾ì´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸Þ´¶¤ÇÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ß¥åー¥º¥Öー¥·¥å¡¡～»Æµí¤Î¥ê¥¨¥Ã¥È¤ÈÃ¸Ï©¶ÌÇ¬¤Î¥Éー¥Ê¥Ä¡¢µÝºïËÒ¾ì¤Î¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡¦¥Õ¥ì～
¥°¥ê¥ë¤·¤¿À¥¸ÍÆâ¤ÎòÖ¡¡À¥¸ÍÆâ¤·¤¤¤¿¤±¤ÈÂû¤Î¥¬¥Èー¡¡¥Õ¥Ì¥¤¥æ¤Î¹á¤ë¥¯¥êー¥à¤òÅº¤¨¤Æ¡¡¡¡
Ã°ÇÈ¼¯¤Î¥³¥ó¥½¥á¤È¥Öー¥ì¥Ã¥È
¿À¸Í¥Ýー¥¯¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥í¥Æ¥£¡¡¥Ó¥´ー¥ëÆÚ¤ÎÀ¸¥Ï¥à¤ÈÉ±Ï©Ï¡º¬¤Î·Ú¤¤¼Ñ¹þ¤ß¡¡¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¥Ð¥¿ー¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÀ¸ÕªÉ÷Ì£¤Î¥¸¥å¥½ー¥¹
¥¯¥ìー¥à¡¦¥«¥é¥á¥ë～¹âº½¤ÎÍ¼Æü～
¥Ñ¥ó～¥ê¥å¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å～
¥³ー¥Òー¤Þ¤¿¤Ï¹ÈÃã
\5,500
¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡§
Ãæ¹ñÎÁÍý ¡ÖÅí²Ö½Õ¡×¡¡ÎÁÍýÄ¹¡¡ÏÂÅÄ ¿¿¼ù¡¡
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-15:00¡ÊLO.14:30¡Ë¡¡¡¡
¿À¸Í¥á¥ê¥±¥ó¥Ñー¥¯¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë
ÌÚÕªÌý¤Î¹á¤ê¤ÎÁ°ºÚ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Æç¤ÎÆüËÜ¼ò¤ò²Ã¤¨¤¿³¤Á¯¤ÎßÖ¤á¡¢²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æºé¤¯¶âÌÚºÔ¤ò¥½ー¥¹¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¿À¸Í¥Ýー¥¯¤Îºµ¾Æ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³ー¥¹¡£Äù¤á¤Î¿À¸Í¥Ï¥¤¥«¥ìー¤ÏÅÁÅý¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ç¡¢ßÖÈÓ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤ÎÏ»¹Ã»³¤È¥Ýー¥È¥¿¥ïー¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÃæ¹ñÎÁÍý¤È¶¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¼¸Ë¸©»º¥¿¥³¤Î¥«¥ë¥Ñ¥Ã¥Á¥ç
Ï»¹Ã¥·¥ã¥ó¥Ô¥Ë¥ª¥ó¤È³ªÆù¤Î¤È¤í¤ß¥¹ー¥×
Âç³¤Ï·¤Î¤¢¤Ã¤µ¤êßÖ¤á Ã¸Ï©»ºÁô±ö¤ÈÆç¤ÎÆüËÜ¼ò¤Î¹á¤ê
¿À¸Í¥Ýー¥¯¤ÎßÕ¤êºµ¾Æ ¶âÌÚºÔ¤ÈËªÌª¤Î¥½ー¥¹
¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë¡¡¿À¸Í¥Ï¥¤¥«¥ìーßÖÈÓ
Ã°ÇÈ¤Î¹õÆ¦Æþ¤ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥Ç¥¶ー¥ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
Ãæ¹ñÃã
\4,800
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í¡§
Ãæ¹ñÎÁÍý ¡ÖÅí²ÖÎÓ¡× ÎÁÍýÄ¹¡¡³Þ°æ Í¦¿Í
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-15:00¡ÊLO.14:30¡Ë
¥Û¥Æ¥ë¥ªー¥¯¥é¿À¸Í
Ã¢ÇÏ¤É¤ê¤ÎÁ°ºÚ¤ä¡¢Ê¼¸Ë¸©»ºÅòÍÕ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹ー¥×¡¢´Å¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÃ¸Ï©Åç»º¶ÌÇ¬¤òÅº¤¨¤¿¥á¥¤¥ó¤Îòç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤êÉº¤¦Ä«ÁÒ»³Ü¥¤ÎßÖÈÓ¤Ê¤É¡¢Ê¼¸Ë¸©»º¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¥é¥ó¥Á¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·Á¯¤Ê»³¤Î¹¬¡¢³¤¤Î¹¬¤ò³è¤«¤·¤¿ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ã¢ÇÏ¤É¤ê¤Î¾Æ¤ÊªÆþ¤êÁ°ºÚÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»
Ê¼¸Ë¸©»ºµâ¤ß¾å¤²ÅòÍÕ¤Î±À吞¥¹ー¥×
¥í¥á¥¤¥ó¥ì¥¿¥¹¤Î¹â²¹Ä´Íý
òç¤Î¹á¤êÍÈ¤² Ã¸Ï©»º¶ÌÇ¬¤ÈÆ¦îÈ¤Î¥½ー¥¹
Ä«ÁÒ»³Ü¥¤ÎßÖÈÓ µí¤¹¤¸¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤È¤È¤â¤Ë
¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÇ»¸ü¤Ê°É¿ÎÆ¦Éå
\5,000
¥Û¥Æ¥ë¥â¥ó¥È¥ì¿À¸Í¡§¡¡
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥µ¥ó¥ß¥±ー¥ì¡× ÎÁÍýÄ¹¡¡ÅÄÃæ¡¡¾¡¼¡
Äó¶¡»þ´Ö¡§11:30-14:30¡ÊLO.14:00¡Ë
Ê¼¸Ë¸©¤Î¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£ÌÀÀÐÂý¤ò»È¤Ã¤¿Á°ºÚ¤äÃ¸Ï©Åç¤Î¤·¤é¤¹¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¥Óー¥Õ¤Î¥¿¥ê¥¢ー¥¿¤Ï¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¤ÎÀ½Â¤»þ¤Ë½Ð¤ë¡È¤Ö¤É¤¦¤Îºñ¤ê¤«¤¹¡É¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿¹õÌÓÏÂµí¤Î¥â¥âÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÀäÉÊ¤Î°ì»®¡£¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¤Çºî¤Ã¤¿¥½ー¥¹¤È¤Î¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀÀÐÂý¤È¥»¥í¥ê¤Î¥µ¥é¥À¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¿Í»²¤ÎÎäÀ½¥¹ー¥×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¥ß¥¹¥È
Ã¸Ï©Åç¤Î¤·¤é¤¹¤È¥º¥Ã¥ー¥Ë¤Î¥¸¥§¥Î¥Ùー¥¼¥¯¥êー¥à¥Ñ¥¹¥¿
Á¯µû¤Î¥ªー¥Ö¥ó¾Æ¤¡¡Ê¼¸Ë¸©»º¤â¤ÁÇþ¤Î¥¤¥ó¥µ¥éー¥¿¤È¥±¥Ã¥«ー¥½ー¥¹
¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¥Óー¥Õ¤Î¥¿¥ê¥¢ー¥¿¡¢¥Ê¥¹¤Î¥Ñ¥ë¥ÞÉ÷¥°¥é¥¿¥ó¤È¿À¸Í¥ï¥¤¥ó¤È¥Þ¥ë¥µ¥é¥ï¥¤¥ó¤Î¥½ー¥¹
Ã¸Ï©ÅçµíÆý¤Î¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¼¥êー¤Î¥Þ¥Á¥§¥É¥Ë¥¢
¥èー¥°¥ë¥È¤Î¥¸¥§¥éー¥È¤È¥ß¥ó¥È
¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤Ç¾Æ¤¯¼«²ÈÀ½¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã
¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¡¦¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã
\5,700
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤Ç¤¹
¢¨¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·Åù¤Ë¤è¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹