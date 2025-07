グレンモーレンジィがフォーミュラ1(R)の公式ウイスキーに ---この先駆的なパートナーシップについて「いいね」と俳優ハリソン・フォードも語る

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社

MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(東京都千代田区神田神保町)が取り扱うハイランド シングルモルトスコッチウイスキー「グレンモーレンジィ」は7月、世界で最も権威あるモーターレース競技であるフォーミュラ1(R)の公式ウイスキーとなったことを発表いたしました。

伝統に深く根ざし、技術を新たな高みへと引き上げる、2つの象徴的な存在による提携は、グレンモーレンジィの親会社であるLVMHとフォーミュラ1(R)が締結した10年間の協力関係の一環です。また本パートナーシップは、グレンモーレンジィのブランドキャンペーンのスターであるハリソン・フォードのコメントとしても発表されました。7月に開催されたF1カタール航空イギリスグランプリにおいては、ハリソン・フォードにインスパイアされたフォトモーメントをレース観戦者と共有し、このコラボレーションをトラックサイドで祝いました。180年以上にわたり、グレンモーレンジィのウイスキー製造者たちは、卓越性を追求するために絶え間なく独創的な発想を続けてきました。彼らは、スコットランドで最も背の高い蒸留器で、よりエレガントなスピリッツを蒸留し、常に新しいフレーバーと可能性をウイスキーにもたらすことを使命としており、グレンモーレンジィは世界で最も多くの賞を受賞しているハイランドシングルモルトとなっています。今年でモーターレースの最高峰として75周年を迎えるフォーミュラ1(R)は、グレンモーレンジィと同じ価値に根差しています。パフォーマンスにおいて新たな基準を打ち立てることに専念し、同様に誇り高い伝統を持つフォーミュラ1(R)は、革新と絶え間ない進化を続けるスポーツです。

グレンモーレンジィのユーモラスなブランドキャンペーン「Once Upon a Time in Scotlandワンス・アポン・ア・タイム・イン・スコットランド」のスターであるハリソン・フォードは、動画でこのパートナーシップについて発表、グレンモーレンジィのウイスキーに対して発するのと同じように、控えめに、しかしウィットに富んだ表現で、このコラボレーションを「いいね」の一言で祝福しています。

グレンモーレンジィは、飲酒運転の撲滅を提唱するとともに、2025年のフォーミュラ1(R)シーズンを通し、このパートナーシップを象徴する、「卓越性」に根差した体験とサービスでレース観戦者を魅了します。このパートナーシップは、1950年に最初の公式フォーミュラ1世界選手権が開催された、F1の歴史の中でも特別な位置を占めるシルバーストーンで2025年7月4日から開催された「フォーミュラ1(R)カタール航空英国グランプリ2025」の特別なイベントにおいて、グレンモーレンジィのカクテル サーブや、グレンモーレンジィのブランドフィルムでハリソン・フォードが使用した専用の「イーグル・スピードスター・ジャガーEタイプ」の展示などが、公開されました。来場者は、クラフツマンシップの象徴であるクラシックカーに乗り込み、映画の特別なワンシーンを体験するような演出を楽しみました。

「■グレンモーレンジィの社長兼CEOキャスパー・マックレーのコメント」

「モーターレースの最高峰であるフォーミュラ1とのグレンモーレンジィの画期的なパートナーシップに高揚しています。私たちはF1と、私たちの伝統に対する大きな誇りと、卓越性の新たな高みに到達したいという、揺るぎない願望を共有しています。2025年のフォーミュラ1の75周年、そしてそれ以降も、私たちのコラボレーションがレース観戦者を鼓舞、歓喜させることを願っています。」

フォーミュラ1のチーフ・コマーシャル・オフィサーであるエミリー・プレザーは、次のように述べています。「LVMHとの10年間の契約の一環として、モエ・ヘネシー・メゾンのコレクションからグレンモーレンジィをフォーミュラ1の公式ウイスキーとして迎えることができて嬉しく思います。私たちは長年にわたり技術を習得してきており、時間をかけて提供される洗練と、完璧であることについて、コミットメントを共有しています。伝統に対する相互の尊重に基づき、75年前に最初のレースを開催したシルバーストーンでのフォーミュラ1英国グランプリに始まり、世界中で長年にわたってコラボレーションを展開出来ることは素晴らしいことです。」

グレンモーレンジィ

グレンモーレンジィはスコットランドのハイランド地方で1843年に生まれました。グレンモーレンジィの特徴であるフルーティーで華やかな味わいは、スコットランドで最も背の高いポットスチル(蒸留器)から生まれます。最高級のオーク樽で熟成、テインの男たちの熟練の職人技で丁寧に仕上げたシングルモルトウイスキーは、伝統と最新技術を融合させるパイオニアとして高い評価を受けています。

グレンモーレンジィ オリジナル 12年

厳選した品質のバーボン樽で12年間熟成されたグレンモーレンジィの原点「オリジナル」。爽やかな柑橘の香りと華やかなバニラの風味が、グラスの中でどんどん変化をとげ、万華鏡のように多彩な表情を見せてくれる。複雑で奥深い味わいは、世界のモルト愛飲家に広く支持されています。

容量:350ml / 700ml

度数:40度

価格:350ml 3,750円(税抜)/ 4,125円(税込) 700ml 6,250円(税抜)/ 6,875円(税込)

「グレンモーレンジィ x ハリソン・フォード」グローバル・キャンペーン

数々の世界的な映画への出演で知られるハリソン・フォードと、俳優であり映画監督でもあるジョエル・エドガートンが一連のエピソード映画「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・スコットランド」を手がけたハリソンの軽快なユーモアが光る作品。ハリソン・フォードがグレンモーレンジィの本拠地であるハイランド地方を訪れ、複雑でエレガントなウイスキーのボトルを製造する技術や職人技と出会います。スコットランドの発音やキルトのエチケットを学んだり、シングルモルトを飲みながら地元の人々と親交を深めたり。ハリソンが本場のスコットランドを体験する様子を、型にはまらず意図的に「台本から外れた」スタイルで撮影しました。

フォーミュラ1(R)について:

フォーミュラ1(R)レースは1950年に始まり、世界で最も権威のあるモーターレース競技であり、世界で最も人気のある年間スポーツシリーズでもあります。Formula One World Championship Limitedはフォーミュラ1(R)の一部であり、FIAフォーミュラ1ワールドチャンピオンシップTMの独占的な商業権を保有しています。Formula 1(R)は、Formula One Groupのトラッキングストックに起因するLiberty Media Corporation(NASDAQ:FWONA、FWONK、LLYVA、LLVYK)の子会社です。F1ロゴ、F1 FORMULA 1ロゴ、FORMULA 1、F1、FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP、GRAND PRIX、PADDOCK CLUBおよび関連マークは、フォーミュラ1企業であるFormula One Licensing BVの商標です。全著作権所有。グレンモーレンジィは、飲酒運転の撲滅を提唱するとともに、2025年のフォーミュラ1(R)シーズンを通し、このパートナーシップを象徴する「卓越性」に根差した体験とサービスで、レース観戦者を魅了します。