THE GUCCI PORTRAIT SERIES　アイデンティティを捉えた ポートレート シリーズによる2025年秋冬 広告キャンペーン

グッチは、キャサリン・オピーが撮影を手掛けた2025年秋冬 コレクションの広告キャンペーン「THE GUCCI PORTRAIT SERIES」を発表いたします。本広告キャンペーンは、それぞれが独自の物語と視点を持つ42人を撮影。世代もバックグラウンドも異なる多様な個性が織りなすポートレート集として完成しました。

写真家のキャサリン・オピーは、親密で一人ひとりの人間性を捉えたポートレートを通じて、人と衣服の関係性を浮き彫りにします。ポーズをとったときも、ふとした瞬間であっても、ジャケットの畳み方やバッグの持ち方、体のリズムに呼応するスカーフの動きが、その人のアイデンティティを静かに語っています。ここでは、衣服は単なる素材やシルエットを超え、身につける人の個性のフレームとなります。衣服は演じるためのものではなく、自然な姿勢や所作、佇まいといったさり気ない振る舞いに寄り添う存在なのです。

「反復を通じて多様性を見出し、その多様性からアイデンティティを見出す」という探求は、映像作家のリサ・ロヴナーがディレクションを手掛けたムービーシリーズとも連動しています。オープンエンド クエスチョンに率直に答える出演者たち。ユーモアや回想、あるいは内省を交えた自然な姿を映し出す映像は、質問への回答だけでなく、それぞれにとって本当の自分が見えてくる感覚を捉えています。

本広告キャンペーンは、グッチの不変の美学を体現しています。その中心にあるのは「sprezzatura(スプレッツァトゥーラ)」と呼ばれるイタリア独自のスタイルです。「完璧さの中にある意図的な抜け感、計算された自然体」を意味し、2025年秋冬 コレクションのテーマとなっているこのスタイルは、「THE GUCCI PORTRAIT SERIES」のあらゆるシーンに息づき、ブランドの過去、現在、未来をつなぐコレクションを生き生きと映し出しています。

「THE GUCCI PORTRAIT SERIES」は、見る人を外見と本当の姿が共存する空間へと誘い、衣服だけでなく、それをまとう人の表情や存在にも目を向けてほしい、という思いを伝えます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uD5soeLq3aQ ]

広告キャンペーン クレジット

Art Director: Riccardo Zanola

Director: Lisa Rovner

Photographer Endorsed: Catherine Opie

Photographer Still Life: Charles Negre

Stylist: Suzanne Koller

Make Up: Lauren Parsons

Hair: Benjamin Muller

Nail: Alexandra Janowski

