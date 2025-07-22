¥°¥ëー¥×Á¥Çõ´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÅý¹ç¤·MOL Global Ship Management¤Ëµ¡Ç½½¸Ìó
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¡Ê¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¹ä¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÎÁ¥Çõ´ÉÍýµ¡Ç½¤Î½¸Ìó¤È°Â Á´´ÉÍý¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2025Ç¯7·î22ÆüÉÕ¤ÇÅö¼Ò100¡ó½Ð»ñ¤ÎLNGÁ¥Çõ´ÉÍý²ñ¼Ò¡ÊÃð1¡Ë¤ÎÌ¾¾Î¤ò MOL Global Ship Management Pte. Ltd.¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥à¥ªー¥¨¥ë ¥°¥íー¥Ð¥ë ¥·¥Ã¥× ¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥È¡¢°Ê²¼¡ÖMOLGSM¡×¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤¤ ¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸åMOLGSM¤Ï¡¢LNGÁ¥¤Ë²Ã¤¨¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿´¥²ßÁ¥¤ª¤è¤Ó¥¿¥ó¥«ー¤ò´Þ¤á ¤¿·×200ÀÉ°Ê¾å¤ÎÁ¥Çõ´ÉÍý¤òÃ´¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ¥¼ïÊÌ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹Á¥Çõ´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÅý¹ç¤¹¤ë»ö¤Ç¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ Á¥¼ï¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î¶¦Í¤ä´Ä¶ÂÐ±þÁ¥´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·µ»½ÑÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ ¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¦ÄÌ²½Åù¤òÄÌ¤¸¤¿¶ÈÌ³É¸½à²½¤ä¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢À®Ä¹ÎÎ°è¤Ø¤Î½ÀÆð¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤ÈÂ¿ÍÍ ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤ÎÄó¼¨¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢´Ä¶ÂÐ±þÁ¥´ÉÍý¤Ê¤É¥°¥ëー¥×¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ë °ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬ 2024 Ç¯ 1 ·î¤ËºöÄê¡¦È¯É½¤·¤¿¡Ö¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥× °ÂÁ´¥Ó¥¸¥ç¥ó(https://www.mol.co.jp/sustainability/safety/vision/)¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö°ÂÁ´¥Ó¥¸¥ç ¥ó¡×¡Ë¡ÊÃð2¡Ë¤Ç·Ç¤²¤¿ ‟Leading in Safety¡É¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃð1¡ËMOL LNG Ship Management Pte. Ltd. ¡ÊÃð2¡ËËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°ÂÁ´¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö°ÂÁ´´ðÈ×¡§¤¢¤ë¤Ù¤ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡¦¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄÉµá¡×¤Î»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£²ÝÂê¡Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Î°ì¤Ä¤Ë¡ÖSafety & Value¡Ê°ÂÁ´Í¢Á÷¡¦¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤ò ÄÌ¤¸¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¡Ë¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä·×²è¡ÖBLUE ACTION 2035(https://ir.mol.co.jp/ja/ir/management/plan.html)¡×¤Ç¤â ºÇ½ÅÅÀ¹àÌÜ¤Î 1 ¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö°ÂÁ´¡×¤ò ¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 2024 Ç¯ 1 ·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSafety & Value¡× ¤ò»Ù¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡¦ÏÈÁÈ¤ß ¤ò¼¨¤¹°ÂÁ´¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´ÌÜÉ¸¡×¤È¡Ö²æ¡¹¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë²°º¬ÉôÊ¬¤È¡¢¡Ö°Â Á´»Üºö¡×¡¦¡Ö°ÂÁ´´ðÈ×¡×¤«¤é¤Ê¤ëÃì¡¦´ðÁÃÉôÊ¬¡ÊÁí¾Î¤·¤Æ Safety Action 1.0¡á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¥×¥é¥ó¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°ÂÁ´ÌÜÉ¸¡×¡¦ ¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£