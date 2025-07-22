「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 1」7月19日（土）開催の大会結果を公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、ジャパン・eスポーツ・プロライセンス認定タイトルである、対戦アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズについて、2025年7月19日（土）にオンラインで開催された「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 1」の大会結果をお知らせいたします。

本大会は、「Japan Region」と「Other Region」の2部門で開催され、各部門で出場選手をグループにわけてリーグ予選を行い、上位16名による決勝トーナメントにて優勝を決定しました。

「Japan Region」ではlive選手（JPN）が、「Other Region」ではVillain.R選手（KOR）が優勝を勝ち取りました。

＜大会結果＞

■Japan Region

優勝：live

準優勝：ゆうき/yuuki

ベスト4：飛車ちゅう

ベスト4：syakegohan

トーナメントURL：https://tonamel.com/competition/ZAKKJ/tournament

■Other Region

優勝：Villain.R（KOR）

準優勝：aclivtak（TWN）

ベスト4：DdR_Dan（USA）

ベスト4：Hiku（FRA）

トーナメントURL：https://tonamel.com/competition/Ej7pZ/tournament

大会の模様はライブ配信のアーカイブでご視聴いただけます。数々の熱い激戦を、ぜひご覧ください。

【アーカイブ視聴URL （YouTube）】

日本語：https://youtube.com/live/5njHrKP4Ffk(https://youtube.com/live/5njHrKP4Ffk)

英語：https://youtube.com/live/s-C0llW9iko(https://youtube.com/live/s-C0llW9iko)

「Puyo Puyo Global Ranking Series 特設サイト」では、各大会の開催情報や大会結果、現在のランキングを掲載しています。大会に関する新情報については本サイトにてお知らせしますので、ご確認ください。

セガ公式大会の第2回目となる「Puyo Puyo Global Ranking Series 2025 SEGA Official Tournament 2」のエントリー受付も開始しています。ランキング上位を目指して、ぜひご参加ください！

【Puyo Puyo Global Ranking Series 特設サイト】

https://puyopuyo-global-ranking-series.j-cg.com/(https://puyopuyo-global-ranking-series.j-cg.com/)

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上愛される、国民的落ち物アクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版にて発売され、1992年にはセガよりアーケード版、メガドライブ版を発売。単純で分かりやすいゲームシステム、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。以降、アクションパズルゲームの定番ゲームとして、さまざまなゲーム機や携帯電話、スマートフォンで展開されています。2018年3月にはJeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとなり、プロ選手も誕生。eスポーツシーンでも盛り上がりを見せ、現在、多数の競技大会を実施しています。国体の文化プログラムとして開催されるeスポーツ選手権では、小学生の部と一般の部でぷよぷよ日本一を決める大会が開催されるほか、2026年に開催される国際大会にも正式タイトルとして採用され、全世界の幅広い世代で楽しまれています。

＜「eスポーツ」とは＞

「eスポーツ(esports)」は、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲーム使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよeスポーツ

対応機種：PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)

発売日：

パッケージ版：発売中（2019年6月27日（木）発売）

ダウンロード版：配信中（2018年10月25日配信）

希望小売価格：

パッケージ版：1,990円（税込2,189円）

ダウンロード版：1,851円（税込2,036円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

公式X（エックス）：https://x.com/puyopuyo20th

※アーケード版『ぷよぷよeスポーツ アーケード』も稼働中。

https://puyo-esports-ac.sega.jp/

商品名：Puyo Puyo Champions / ぷよぷよeスポーツ

対応機種：Steam

発売日：配信中（2019年5月8日（水）配信）

希望小売価格：1,019円（税込1,100円）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：

https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

https://puyo.sega.com/champions/ （※欧米版公式サイト）

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61577230401400

販売ページ：https://store.steampowered.com/app/971620/

※PC版は、日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・韓国語・繁体字中国語・簡体字中国語の言語テキストを収録しております。また、ボイスはオプションにて、英語と日本語の音声切り替えが可能です。

※PC版の必要スペックについては、Steamの商品紹介ページよりご確認をお願いいたします。

【製品情報】

商品名：ぷよぷよ(TM)テトリス(R)２ スペシャルプライス

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Xbox Series X│S／Xbox One／Steam

※Xbox Series X、Xbox One、Steamはダウンロード販売のみ

発売日：発売中（2022年11月17日（木） 発売）

希望小売価格：3,500円（税別）

ジャンル：アクションパズル

プレイ人数：1～4人（オンライン時1～4人）

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：

(C)SEGA

Tetris (R) & (C) 1985~2025 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

All Rights Reserved.

公式サイト：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

公式X：https://x.com/puyopuyo20th

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS4(TM)ダウンロード版を購入すると、PS5(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

※PlayStation(TM)Storeで本作のPS5(TM)ダウンロード版を購入すると、PS4(TM)版を追加料金なしでダウンロードできます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。