「eFootball(TM) Championship 2025 World Finals」世界200を超える国・地域から参加した約3,642万人の頂点が決定！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、基本プレー無料の家庭用・PC・モバイルで配信中の『eFootball(TM)』を競技タイトルとした公式のeスポーツ世界大会「eFootball(TM) Championship 2025 World Finals」(以下、「World Finals」)を7月20日(日)と21日(月・祝)にベルサール渋谷ガーデン(東京・渋谷)で開催し、コンソール部門(PS5)でBRU_JEANSUI選手(タイ)が、モバイル部門でJuninho efootball選手(ブラジル)がそれぞれ優勝したことをお知らせします。

オンライン予選を勝ち抜いたコンソール部門(PS5)16名、モバイル部門16名が、世界一の座をかけて20日のグループステージ、 21日のノックアウトステージ(準々決勝~決勝)で熱戦を繰り広げました。コンソール部門の決勝戦では、 BRU_JEANSUI選手とM_Mestre選手(スペイン)が対戦。 BRU_JEANSUI選手がPK戦を3-2で制し、初優勝しました。モバイル部門の決勝では、 Juninho efootball選手がDing選手(中国)を2-0で制し、初優勝を飾りました。

本大会は今年で6回目を迎え、予選には世界200を超える国と地域から、過去最多の約3,642万人が参加。決勝大会の「World Finals」は、 「eFootball(TM)」シリーズ30周年を記念した初のファンフェスタ「eFootball(TM) World Festival in Tokyo」と同時に開催し、多くのファンが会場に詰め掛け、世界最高峰の戦いに熱狂しました。

大会の模様は、『eFootball(TM)』公式Youtubeチャンネルでもライブ配信を行い、Day1・Day2を合わせた大会の総視聴回数は280万再生に及んでいます。

World Finalsの熱戦はこちらから!

7/20(日)グループステージ:https://www.youtube.com/watch?v=LC8xXchC0a0

7/21(月・祝)ノックアウトステージhttps://www.youtube.com/watch?v=JDcIujx8ixk

コンソール部門(PS5)、モバイル部門の優勝者

コンソール部門優勝

BRU_JEANSUI選手(タイ)

去年の雪辱を果たすことができてとても嬉しいです。

いろいろなチームと対戦する中で、自分がどのようにプレーすればよいかについての技術を学びました。

その学びをもとに、自信をもってプレーすることができたと思います。タイで応援してくれているすべての人々、そして会場にいて応援してくださっているすべての人々に感謝を伝えたいです。

モバイル部門優勝

Juninho efootball選手(ブラジル)

言葉にならないです。

これまで支えてくれたすべての人々と、活動当初から応援し続けてくれ、今日も会場に駆けつけてくれた何人かのコミュニティのメンバーに心から感謝を伝えたいです。

『eFootball(TM)』とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。

世界累計ダウンロード数は8億5000万を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、今年で30周年を迎えます。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。 “自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大3vs3の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

■eFootball(TM)公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

■公式Xアカウント: @we_konami

タイトル:eFootball(TM)

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2024年9月12日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:

■家庭用版:PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版:Windows、Steam(R)

■モバイル版:iOS、Android

権利表記:

All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license.

(C)Konami Digital Entertainment

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

"eFootball"、"e-Football"、"eサッカー"、"e-サッカー"および"eFootballロゴ"は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの日本およびその他の国と地域における登録商標または商標です。