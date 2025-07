オンラインのゲームアワード「SQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER」の対象及び各賞が発表！

株式会社SQOOL(東京都港区・代表取締役:加藤賢治)が運営するオンラインゲームアワード「SQOOL GAME AWARD 2025 SUMMER(以下SGA2025SUMMER)」実行委員会は、SGA2025SUMMERの大賞及び各賞を発表しました。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325678&id=bodyimage1】SQOOL GAME AWARDは、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に、年2回開催しているオンラインゲームアワードです。SGA2025SUMMERへの応募は2025年4月15日から2025年5月31日の期間に実施され、エントリー総数131タイトルの中から一次選考で33タイトルまで絞られ、最終選考で大賞、ストリーマー賞、審査員賞が選ばれました。SGA2025SUMMER 大賞With My Past 私の過去とともにhttps://store.steampowered.com/app/2524360/With_My_Past/【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325678&id=bodyimage2】代表加藤のコメント:With My Pastはゲームとしての操作部分はオーソドックスな2Dアクションパズルです。しかし、このタイトルの特徴はステージを進めるごとに明らかになっていく少女の過去のストーリーです。過去とは何か、過去といかに向き合うのか、という人生の深い部分をテーマにした本作は、人によって受け止め方が異なるかもしれません。何かを表現をしたい、というクリエイターの意欲を強く感じ、このタイトルを大賞に選びました。SGA2025SUMMER 大賞音琴ねごと賞ガールズメイドプディングhttps://store.steampowered.com/app/3337210/_/https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000094735音琴ねごとさんのコメント:ツーリングと連動した斬新なゲームシステムに強く惹かれました! 淡々とした静寂を感じるポスト・アポカリプスの空気と、そこで繰り広げられる少女二人の会話がじんわり心に響きます。 ふたりから「目が離せなくなる」、そんな作品です。ヒロポン賞オートローグhttps://store.steampowered.com/app/3553210/_/ヒロポンさんのコメント:非常に戦略性の高いバトルシステムがとても面白い! 工夫次第でいかように逆転ができるゲームのバランスの良さ、 そしてビルド次第で何度も遊べるリプレイ性の高さ、 とっつきやすい可愛いキャラと世界観。 全てが高水準かつ、インディーらしい独創性の高い一作になっています。季沙/Kisa賞Enter the Chronospherehttps://store.steampowered.com/app/1969810/Enter_the_Chronosphere/季沙/Kisaさんのコメント:基本ターン制の戦術バトルでありながら移動を時間経過とすることで、サクサクと進めることもじっくり考えてプレイすることもできる。そのアクションが楽しく、ストレスフリーで新鮮でした。 武器も敵も多種多様で、夢中で遊び続けられる魅力がたっぷりでした!SGA2025SUMMER 審査員賞RewindGirl:https://store.steampowered.com/app/2952990/RewindGirl/ガールズメイドプディング:https://store.steampowered.com/app/3337210/_/Enter the Chronosphere:https://store.steampowered.com/app/1969810/Enter_the_Chronosphere/代償少女:https://unityroom.com/games/lostedai尚、次回のSQOOL GAME AWARDは、2025年10月タイトルエントリー受付、2025年12月YouTube配信及び各賞発表、のスケジュールでの実施を予定しております。SGA2025SUMMER 受賞タイトル発表動画https://www.youtube.com/watch?v=NFGHK0c_HLUSQOOL GAME AWARD公式サイトhttps://sqoolgameaward.com/

