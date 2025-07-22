『勝利の女神：NIKKE』より、「マルチャーナ」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187845&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)
■勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：
・豪華版 25,300円(税込)
・通常版 23,100円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：Hobby sakura
【サイズ】全高：約200mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
・アクリルミラー
・グレーベアぬいぐるみ
・ブルーダックぬいぐるみ
・イエローダックおもちゃ×2
・練習ノート
・ボールペン
≪豪華版特典≫
・アクリルブロック
≪あみあみ限定特典≫
・A2クリアポスター
※画像は豪華版のものになります。
≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター
人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「マルチャーナ」がスクールデイズの姿で登場です。
豪華版には「アクリルブロック」が付属します！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
●勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187845&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60)
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【店舗情報】
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