『勝利の女神：NIKKE』より、「マルチャーナ」のフィギュアが豪華版と通常版で登場。あみあみ限定特典付きでご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Hobby sakura」より、『勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア』の豪華版と通常版を、あみあみ限定特典「A2クリアポスター」付きで、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187845&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗ご案内


https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html(https://www.amiami.jp/top/page/t/store.html)


■勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：


・豪華版　25,300円(税込)


・通常版　23,100円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：Hobby sakura


【サイズ】全高：約200mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座


・アクリルミラー


・グレーベアぬいぐるみ


・ブルーダックぬいぐるみ


・イエローダックおもちゃ×2


・練習ノート


・ボールペン



≪豪華版特典≫


・アクリルブロック


≪あみあみ限定特典≫


・A2クリアポスター



※画像は豪華版のものになります。



≪あみあみ限定特典≫A2クリアポスター











































人気スマホゲーム『勝利の女神：NIKKE』より、「マルチャーナ」がスクールデイズの姿で登場です。


豪華版には「アクリルブロック」が付属します！



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



●勝利の女神：NIKKE マルチャーナ：スクールデイズ 1/7スケール 完成品フィギュア


・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187844&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-187845&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


【今回ご紹介した製品を含む、『勝利の女神：NIKKE』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=33781&pagemax=60)




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【店舗情報】


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