2025年8月1日(金)よりVTuber事務所『Varium』のPOP UP SHOPがSHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店で開催決定！！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井 基行、以下ClaN）は、2025年8月1日(金)から8月14日(木)までの期間限定で、VTuber事務所『Varium』のPOP UP SHOPを、SHIBUYA TSUTAYA 6階IP書店で開催することをお知らせします。
今回のテーマは「浴衣×夏祭り」！「Varium」の12人が、それぞれ浴衣を身に纏い、夏祭りを楽しみます。
開催に伴い、新規描き下ろしイラストを使用したPOP UP SHOP限定グッズの発売や、ノベルティ企画など盛りだくさん沢山の内容となっておりますのでご期待ください！
グッズ情報
■等身アクリルスタンド 各種2,000円(税込)
【種類】全12種/個別
【サイズ】本体:H180×W90mm以内、台座:H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■SDアクリルスタンド 各種1,100円(税込)
【種類】全12種/個別
【サイズ】本体:W80×H80mm 以内、台座: 約45mm × 45mm 以内
【素材】アクリル
■ランダム缶バッジ 550円(税込)
【種類】全12種/ランダム
【サイズ】約φ57mm
【素材】紙、ブリキ
■ランダムアクリルキーホルダー 880円(税込)
【種類】全12種/ランダム
【サイズ】本体:約H60×W60mm以内
【素材】アクリル
■デスクマット 3,850円(税込)
【種類】全1種/個別
【サイズ】本体:約H300×W600mm以内
【素材】ポリエステル、ラバー
■ランダムチェキ風カード 500円(税込)
【種類】全12種/ランダム
【サイズ】約H86×W54mm
【素材】紙
■ネームロゴキーホルダー 各種1,000円(税込)【種類】全12種/個別
【サイズ】約W86×H34mm以内
【素材】 アクリル
＜購入特典 詳細＞
■対象商品：1会計2,200円(税込)以上購入で、ノベルティ「ポストカード(全2種)」を2枚プレゼント！
【対象商品】『Varium』 対象グッズ
※特典の数には限りがございます。あらかじめご了承下さい。
関連情報
「Varium」公式サイト：https://varium.jp/(https://varium.jp/)
・SDイラスト：アカババァ：様（https://x.com/0725akaba(https://x.com/0725akaba)）
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp