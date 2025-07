自動体外式除細動器（AED）市場の動向、トレンド、需要、成長分析および予測（2025年～2035年）

1

Survey Reports LLCは、2025年7月に自動体外式除細動器(AED)市場に関する調査報告書を発表した。本報告書では、製品タイプ(半自動型AED、全自動型AED)、対象患者(成人、小児)、用途別(病院、プレホスピタルケア、在宅医療)による市場セグメンテーションに基づき、2025年から2035年にかけての世界市場分析、動向、機会および予測が行われている。この報告書は、自動体外式除細動器市場に関する予測評価を提供し、市場の成長要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場動向を明らかにしている。自動体外式除細動器(AED)市場の概要自動体外式除細動器(AED)とは、心停止(SCA)に対して電気ショックを与えることで正常な心拍リズムを回復させるために設計された、携帯型の救命医療機器である。AEDには心臓の動きを解析するセンサーが搭載されており、視覚および音声による指示によって操作が案内されるため、医療従事者以外でも使用可能である。これらの機器は、空港、学校、オフィス、ショッピングモールなどの公共施設に広く設置されており、医療支援が到着するまでの緊急対応を可能にする。社会全体での意識向上および規制要件の強化により、AEDは心臓関連の緊急事態における生存率の向上において重要な役割を果たしている。Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における自動体外式除細動器市場の規模は14億米ドルであった。さらに2035年末までに、その市場規模は39億米ドルに達すると予測されており、2025年から2035年までの予測期間において年平均成長率(CAGR)は約 8.2% と見込まれている。無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038056【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325676&id=bodyimage1】Surveyreportsのアナリストによる定性的な自動体外式除細動器(AED)市場の分析によれば、市場規模は、心血管疾患への意識の高まり、高齢者人口の増加による需要の拡大、心血管イベントの発生率および高齢化の進行、技術革新、ならびに公共アクセスに関する厳格な規制の強化によって拡大すると見込まれている。自動体外式除細動器市場における主要企業には、Zoll Medical Corporation、Koninklijke Philips N.V.、Stryker、日本光電工業株式会社、Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.、フクダ電子、Schiller AG、Metrax GmbH、Avive Solutions, Inc.、MEDIANA CO., Ltd.、Progetti Medical Equipment Solutions、Bexen、Corpuls、CU Medical Systems, Inc.、Promed Technology Co., Limited、INNOMED MEDICAL INC. などが挙げられる。また、本市場調査報告書には、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析が含まれており、日本のクライアントのニーズに合わせた個別分析も提供されている。目次● 各国における自動体外式除細動器(AED)市場の規模、成長分析、および主要市場プレイヤーの評価● 2035年までの世界自動体外式除細動器市場(北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ)における需要および機会の分析(日本を含む国別)● アナリストによるCレベル幹部への提言● 市場の変動と将来展望の評価● 市場セグメンテーション分析:製品タイプ別、患者別、用途別、地域別● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析● 戦略的な競争機会● 投資家向け競争モデル