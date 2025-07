本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』x『DEAD OR ALIVE 6』コラボ開催！優雅に、たおやかに、力強く！最強格闘美少女登場！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、7月22日(火)よりコーエーテクモゲームスの大人気3D対戦型格闘ゲーム『DEAD OR ALIVE 6』とコラボすることをお知らせいたします。

■『DEAD OR ALIVE 6』とのコラボレーション開催

本日7月22日より、『DEAD OR ALIVE 6』とのコラボレーションが開催されました。コラボレーションでは、『DEAD OR ALIVE 6』のキャラクター「かすみ」、「女天狗」、「マリー・ローズ」が登場し、コラボ限定イベントが実装されます。また、イベント期間中、コラボステージクリアでポイントを集めると、様々なアイテムと交換できます。

<キャラクター紹介>

かすみ

霧幻天神流・天神門の凛々しい女忍者。内に強い覚悟を秘めるくノ一。兄の仇を討つべく里を出て以来、抜け忍として過酷な運命を背負う。目の前にどんな困難が立ちはだかろうと、彼女は決して

屈したりはしない。

女天狗

深い山から降臨した天狗の姫。美しく魅力的で風情に溢れている。天狗として長い寿命を持ち、千歳を超えているものの、天狗一族の中ではまだ若輩に過ぎない。

マリー・ローズ

ゴスロリ衣装に身を包んだブロンドツインテールの可憐な美少女。その正体は、ロシア軍隊に所属する格闘術のプロ。可憐で小悪魔的な微笑みの底には驚異的な戦闘力が秘められており、血の薔薇が咲いたとき、彼女の恐ろしさを知ることとなる。

■コラボクエスト『K.O. 運命を決める切り札』

ホワイト財閥より第一回美少女格闘大会に招待されたかすみ、マリー・ローズ、女天狗は「時空のゲート」を通って浮遊城にやってきました。謎に包まれた運命を決める島で空前絶後の格闘マッチが繰り広げられます。しかしその一方、盛り上がる祭典の裏で怪しい影が息をひそめていました。閉鎖的なビーチに失踪してしまった選手たち。この島にうずまく陰謀とは果たして……?異世界からやってきた美少女たちは、この悪意に臆することなく、いざ決死の勝負に出ます!

イベント期間中、秘境ステージ「K.O. 運命を決める切り札」をクリアしてポイントを集め、イベント報酬をゲットしましょう。目玉報酬はSSR英雄:かすみをはじめ、限定アイコンフレーム「アイランドサマー」や浮遊城背景「異世界格闘大会」です!

■期間限定イベント『光の残響』

『光の残響』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石、SSRアクセサリーセットなど、豪華報酬を獲得することができます。今回はマリー・ローズ「ラブリーサマー」、女天狗「楽園の休日」のコラボスキンが登場いたします。

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎基本情報

ゲームタイトル :ラングリッサー モバイル

ジャンル :シミュレーションRPG

対応OS :iOS / Android

価格 :基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

権利表記 :(C)Zlongame Co., LTD (C)extreme (C)コーエーテクモゲームス All rights reserved.

公式サイト :https://langrisser.zlongame.co.jp

コラボサイト :https://langrisser.zlongame.co.jp/7022deadoralive

公式Xアカウント:https://x.com/Langrisser_JP