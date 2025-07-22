¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¯¥æー¡¢°õºþ¶È³¦¸þ¤±¤ÎBtoB-EC¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò³«È¯
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325646&id=bodyimage1¡Û
～Ê£»¨¤ÊÃíÊ¸»ÅÍÍ¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþ¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò²ÃÂ®～
2025Ç¯7·î22Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÀî¼£¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþÊª¤Î¼õÃí¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö°õºþ¶È³¦¸þ¤±BtoB-EC¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È¶È³¦²ÝÂê
Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎEC¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÅÏÃ¤äFAX¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¼êÃÊ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥µ¥ó¥¯¥æー¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢°õºþ¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÈÑ»¨¤Ê¼õÃí¥×¥í¥»¥¹¤òEC²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈºÆÃíÊ¸¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Êµ¡Ç½¤ÈÆÃÄ¹
¡¦¸«ÀÑ°ÍÍê¡Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë»ÅÍÍ³ÎÄê¥Õ¥íー
¸ÜµÒ¤Ï½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Í×Ë¾¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç»ÅÍÍ¤ò³ÎÄê¡£
¡¦³ÎÄê»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀìÍÑÅÐÏ¿¡¦¸ÄÊÌ¸ø³«
»ÅÍÍ³ÎÄê¸å¡¢¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢³ºÅö¸ÜµÒ¤Î¤ß¤¬±ÜÍ÷¡¦ÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÂÐ±þ¡¦¶ÈÌ³Ï¢·È¤â¶¯²½
ºÆÃíÊ¸µ¡Ç½¡¢²ñ°÷´ÉÍýµ¡Ç½¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·ÈÍÑ¤ÎCSV½ÐÎÏ¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤È¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£
¢£ ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓÎã
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í°õºþ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁíÌ³¡¦·ÐÍý´ØÏ¢°õºþÊª¡§°§»¢¾õ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡¢Ç¯ËöÄ´À°½ñÎà¡¢ÀÁµá½ñ¤Ê¤É
¡¦±Ä¶È³èÆ°»Ù±ç°õºþÊª¡§DM¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó°ÆÆâ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÍÑ»æ¡¢»ñÎÁÁ÷ÉÕ¾õ¤Ê¤É
¡¦¹Êó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢°õºþÊª¡§²ñÊó¡¢²ñ°÷¾Ú¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ñÎÁ¤Ê¤É
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë°õºþ¶È³¦¤Î¶ÈÌ³DX»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤È¤½¤Î¸ÜµÒÁÐÊý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µ¥ó¥¯¥æー¤Î°õºþ¶È³¦¸þ¤±BtoB-EC¥·¥¹¥Æ¥à
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/b2b_ec_for_printing_companies/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ï¡¢Çä¤ì¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎWEBÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤ÎÌÜÅª¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Ç¤ÎÄó°Æ¡¦´ë²è¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
½êºßÃÏ¡§¢©142-0062 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾®»³4-14-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙÀî ¼£
URL¡§https://www.thank-u.net/
TEL¡§03-3788-7388
MAIL¡§info@thank-u.net
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢EC-CUBE³«È¯¡¢WebÀ©ºî¡¢DX»Ù±ç
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
EC¹½ÃÛÃ´Åö¡§info@thank-u.net
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
～Ê£»¨¤ÊÃíÊ¸»ÅÍÍ¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþ¶ÈÌ³¤ÎDX¤ò²ÃÂ®～
2025Ç¯7·î22Æü¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙÀî¼£¡Ë¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþÊª¤Î¼õÃí¶ÈÌ³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡Ö°õºþ¶È³¦¸þ¤±BtoB-EC¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È¶È³¦²ÝÂê
Ë¡¿Í¸þ¤±°õºþ¶ÈÌ³¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤ä¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎEC¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¶ÈÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÅÅÏÃ¤äFAX¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¼êÃÊ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¥µ¥ó¥¯¥æー¤¬Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢°õºþ¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÈÑ»¨¤Ê¼õÃí¥×¥í¥»¥¹¤òEC²½¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈºÆÃíÊ¸¤Î´ÊÁÇ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼ç¤Êµ¡Ç½¤ÈÆÃÄ¹
¡¦¸«ÀÑ°ÍÍê¡Ü¥á¥Ã¥»ー¥¸µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë»ÅÍÍ³ÎÄê¥Õ¥íー
¸ÜµÒ¤Ï½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ËÊ£»¨¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢Í×Ë¾¤ò¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç»ÅÍÍ¤ò³ÎÄê¡£
¡¦³ÎÄê»ÅÍÍ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀìÍÑÅÐÏ¿¡¦¸ÄÊÌ¸ø³«
»ÅÍÍ³ÎÄê¸å¡¢¾¦ÉÊ¤ò¡ÖÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢³ºÅö¸ÜµÒ¤Î¤ß¤¬±ÜÍ÷¡¦ÃíÊ¸²ÄÇ½¡£
¡¦¥ê¥Ôー¥ÈÂÐ±þ¡¦¶ÈÌ³Ï¢·È¤â¶¯²½
ºÆÃíÊ¸µ¡Ç½¡¢²ñ°÷´ÉÍýµ¡Ç½¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥àÏ¢·ÈÍÑ¤ÎCSV½ÐÎÏ¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤È¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¡£
¢£ ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓÎã
ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í°õºþ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÁíÌ³¡¦·ÐÍý´ØÏ¢°õºþÊª¡§°§»¢¾õ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¤´°ÆÆâ¡¢Ç¯ËöÄ´À°½ñÎà¡¢ÀÁµá½ñ¤Ê¤É
¡¦±Ä¶È³èÆ°»Ù±ç°õºþÊª¡§DM¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó°ÆÆâ¡¢¥¢¥ó¥±ー¥ÈÍÑ»æ¡¢»ñÎÁÁ÷ÉÕ¾õ¤Ê¤É
¡¦¹Êó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ØÏ¢°õºþÊª¡§²ñÊó¡¢²ñ°÷¾Ú¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ñÎÁ¤Ê¤É
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë°õºþ¶È³¦¤Î¶ÈÌ³DX»Ù±ç¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶È³¦¤´¤È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°õºþ²ñ¼Ò¤È¤½¤Î¸ÜµÒÁÐÊý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥µ¥ó¥¯¥æー¤Î°õºþ¶È³¦¸þ¤±BtoB-EC¥·¥¹¥Æ¥à
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/b2b_ec_for_printing_companies/
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー¤Ï¡¢Çä¤ì¤ëWEB¥µ¥¤¥È¤ÎÀ©ºî¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎWEBÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥È¤ÎÌÜÅª¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦µ¡Ç½¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Ç¤ÎÄó°Æ¡¦´ë²è¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
½êºßÃÏ¡§¢©142-0062 ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾®»³4-14-3
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙÀî ¼£
URL¡§https://www.thank-u.net/
TEL¡§03-3788-7388
MAIL¡§info@thank-u.net
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§BtoB¸þ¤±EC¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¡¢EC-CUBE³«È¯¡¢WebÀ©ºî¡¢DX»Ù±ç
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
EC¹½ÃÛÃ´Åö¡§info@thank-u.net
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥¯¥æー
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø