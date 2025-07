アートのECプラットフォーム「OIL」独自のオンライン企画から拡張した総勢34名のグループ展を、OIL by 美術手帖ギャラリーと六本木 蔦屋書店にて開催。

「OIL SELECTION」 は、ひとりの作家の現在地を示す、独自の取材記事と、その作家のオンラインでの作品販売を組み合わせたオリジナル企画「OIL SELECTION」。近年では、オンラインにとどまらずリアル空間へと展示場所を広げることで、より多くの方に向けたアート購入体験の創出を目指しています。今回は、これまで本企画を含む「OIL」独自のオンライン企画でピックアップしてきた34名の作家たちによるグループ展を、8月と9月の2か月連続で開催します。第1弾は、6月にリニューアルした「OIL」の実店舗「OIL by 美術手帖ギャラリー」にて、第2弾は、近年「アート」の分野にも注力した展開を始めている六本木 蔦屋書店にて開催します。※アートのECプラットフォーム「OIL by 美術手帖」は、2025年7月1日に「OIL」へと名称変更しました。なお、渋谷PARCOの実店舗名はこれまで通り「OIL by 美術手帖ギャラリー」です。出展作家一覧■OIL by 美術手帖ギャラリー(渋谷PARCO2階)浅野克海/門倉太久斗/加納俊輔/北村早紀/小泉遼/齋藤春佳/添田奈那/谷中佑輔/仲衿香/額賀苑子/堀聖史/水戸部春菜/山粼愛彦/塚本暁宣/GUCCIMAZE®︎/Kotaro Yamada/Sablo Mikawa/suma■六本木 蔦屋書店飯田美穂/今井恵/上野英里/内海聖史/太田桃香/小津航/川端建太/木津本麗/しろこまタオ/菅雄嗣/鈴木雅明/高木真希人/蓮輪友子/増田将大/松岡柚歩/村上早※7月21日時点での情報につき変更となる可能性があります。※50音順・アルファベット順にて掲載販売について作品は、店頭とアートのECプラットフォーム「OIL」にて8月1日(金)11:00より販売開始。※日時は変更となる可能性がございます。「OIL SELECTION」についてひとりの作家に焦点を当てた特集記事とオンラインでの作品販売を行う企画。また、「OIL」が独自に販売を行うストア名でもある。最新記事:「OIL SELECTION」より、谷中佑輔の作品販売がスタートhttps://oil.bijutsutecho.com/special/334展覧会詳細「GROUP SHOW|OIL SELECTION」













■OIL by 美術手帖ギャラリー会期|2025年8月1日(金)~8月24日(日)住所|東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコ2階時間|11:00~21:00休館日|テナントに準ずる。詳細は店舗HPをご覧ください。料金|無料HP|https://shibuya.parco.jp/※時間は変更となる場合もございます。〈レセプション〉日程|8月1日(金)19:00~20:30※予約不要・入場無料。■六本木 蔦屋書店会期|2025年9月2日(火)~9月21日(日)住所|東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 2階シェアラウンジスペース時間|8:00~23:00休館日|テナントに準ずる。詳細は店舗HPをご覧ください。料金|無料HP|https://store.tsite.jp/roppongi/※時間は変更となる場合もございます。〈レセプション〉日程|9月2日(火)19:00~21:00※予約不要・入場無料。アートののECプラットフォーム「OIL」とは?美術コンテンツの制作から展示やイベントの企画まで、美術における新たな価値を提案するECプラットフォームです。日本を代表するギャラリーやアートストアとともにこのサービスを通じて、世界中の方へ「アート作品との出会い」と「アート作品の購入」体験を創出します。https://oil.bijutsutecho.com/CCCアートラボCCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。https://www.ccc-artlab.jp/本件に関するお問合わせ先【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CCCアートラボ事業部 広報担当:⽊下メールアドレス:cccal.dm@ccc.co.jp