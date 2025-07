歌で世界に平和のメッセージを！生徒36人が５曲をレコーディング～ASH PEACE project～

株式会社テレビ新広島

レコディングの様子

アクターズスクール広島(広島市南区・生徒数116人)の在校生36人が、7月19~21日の3日間、平和のメッセージソング5曲のレコーディングを行った。

レコーディングをしたのは、合唱曲「Hello,Thank you,Sorry,All righat」、4人組のユニット曲「サンタと神様」とソロ曲「Mother Earth ,Mother」、「瓦礫に花は咲かない」、「ノーモアノーウォー」の計5曲で、小学1年生から高校1年生までの生徒が参加した。

合唱曲「Hello, Thank You, Sorry, All right」は、Hello(挨拶)、Thank you(感謝)、Sorry(謝罪)、All right(肯定)の4つの言葉を歌い、平和の第一歩は、互いを理解する言葉から始まるというメッセージが込められている。

4人組による「サンタと神様」は、ファンタジーと信仰の象徴が「君のそば」や「胸の中」にいて「君を守ってくれるのさ、だから泣かないで」と繰り返します。辛い現実を前に「サンタと神様」を信じ、前を向いてと訴えます。

「Mother Earth ,Mother」は「母を探す小さなもみじの手」「壊してなるものかこの世界」といった詩で、地球を「母」として慈しむ視点から平和へのメッセージを届け、国境を越えた命のつながりを訴えます。「瓦礫に花は咲かない」では、「壊してしまうのはほんの一瞬」文明の技術と人間の無意識な加害性を鋭く指摘しながら「瓦礫に花は咲かない」という象徴的なメッセージで、再生への希望と警告を同時に提示します。「ノーモアノーウォー」は、今も世界中で争いが続いていて、同い歳の君が眠れない夜を過ごしている。この国から声をあげよう「ノーモアノーウォー」「もういらない」と直接的に平和のメッセージを歌っている。

合唱曲のレコーディングに参加した小学5年の陽葵さん(11)は「戦争がなくなってほしいとの思いを込めて歌った。今、戦争をしている国の人にもこの曲が届いて平和になってほしい」と話した。「サンタと神様がいるとみんながハッピーになると思う。戦争で怖い思いをしている人がこの曲を聴いて少しでも幸せになってほしい」と話すのは小学4年の鈴花さん(10)。中学2年の小暖さん(13)は「平和への強い思いがこめられている曲。歌詞によって表現や歌い方を変えた。みんなの心に届いてほしい」と話した。

アクターズスクール広島は、被爆80年、戦後80年の今年、広島から世界へ「音楽の力で平和の大切さを伝えよう」と「ASH PEACE PROJECT」を立ち上げ、思想・宗教・領土・資源・民族など様々な理由で、世界中で紛争が絶えない中、子どもの言葉で「戦争を止めて」「武器を捨てて」と訴える。

この度、在校生による合唱曲とユニット曲、ソロ曲3曲の計5曲を制作した。8月15日に楽曲配信を予定しており、広島駅南口地下広場で無料のリリースイベントを行う。時間は、午後5時~と午後6時~の2回。CDリリースは9月23日を予定している。

【Hello, Thank You, Sorry, All right】合唱曲 作詞・作曲/tetsuhiko

歌/

メインヴォーカル:川原和佳・菅あいか・吉川咲良・久保田陽葵・庄田依都・宗像奏愛・和田知里

メインコーラス:小田珠希・根波夢依咲・松葉小暖・山根実桜

コーラス:池田楓夏・伊勢本紗菜・市川琥士・伊藤愛真・大野千夏・齋藤陽愛・能美鈴花・松浦由莉・

松葉理功・三坂春陽・柳楽真央

【サンタと神様】作詞・作曲/tetsuhiko

歌/吉川咲良・坂田望綾・能美鈴花・宗像奏愛

【Mother Earth ,Mother】作詞・作曲/tetsuhiko 歌/松葉小暖 コーラス/市川琥士・小田珠希・川原和佳・菅あいか・能美鈴花・松葉理功・山根実桜

【瓦礫に花は咲かない】作詞・作曲/tetsuhiko 歌/岸田桃果

【ノーモアノーウォー】作詞・作曲/tetsuhiko 歌/篠原友美 コーラス/萌々音

イベントスケジュールPEACE PRJECT ロゴ