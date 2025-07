「CipiCipi」誕生5周年！ブランドアンバサダーに韓国の6人組アーティスト「NCT WISH」が就任！新商品をイメージした“クール”な新ビジュアル・ムービーも公開

株式会社Rainmakers

美容クリエイターふくれながプロデュースするコスメブランド「CipiCipi(シピシピ)」のブランドアンバサダーに、韓国の大人気6人組アーティスト「NCT WISH(エヌシーティー ウィッシュ)」が就任いたしました。

「CipiCipi(シピシピ)」アンバサダー就任を記念し、「NCT WISH」の新ビジュアル・ムービーを7月22日(火)より「CipiCipi」ブランド公式SNSにて公開します。

【ブランド公式SNS】

Instagram:@cipicipi_official(https://www.instagram.com/cipicipi_official/)

X(旧Twitter):@cipicipi_cosme(https://x.com/cipicipi_cosme)

TikTok:@cipicipi_official(https://www.tiktok.com/@cipicipi_official)

「NCT WISH」の“願いや夢を応援する力”で、「CipiCipi」がさらにパワーアップ!

「CipiCipi」は、「コンプレックスを味方に変える」をコンセプトに2020年にブランドデビュー。プロ顔負けの整形級メイク術を長年発信してきた、ブランドプロデューサー・ふくれなの経験とアイデアを活かした商品が、多くの若い女性から支持され続けています。今年で誕生5周年を迎えた「CipiCipi」。ブランドの代表アイテムである「シピシピ フィットスキンクッション」が、高いカバー力はそのままに、“崩れにくさ”をアップ。また見た目もブラックとシルバーを基調とした高級感のあるクールなデザインに生まれ変わりました。

そして、ブランド誕生5周年と「シピシピ フィットスキンクッション」のリニューアルを記念し、韓国の6人組アーティスト「NCT WISH」をブランドアンバサダーとしてお迎えいたします。オーディション番組から誕生した「NCT WISH」は、2024年にデビュー。フレッシュかつキュートな魅力とハイレベルなパフォーマンススキルを持つ、次世代を担う実力派グループです。「NCT WISH」というグループ名には、「メンバーたちとファンの願いが触れ合って誕生した」という意味が込められ、歌やパフォーマンスを通して「みんなの願いと夢を応援し、一緒に叶えていく」というメッセージを発信しています。「CipiCipi」は、女の子の「もっとかわいくなりたい!」「こんな自分になりたい!」という願いに寄り添い、その願いを叶えるブランドでありたいと考えています。そうしたブランドの想いを体現する存在として、「NCT WISH」はまさにふさわしいと確信し、この度の起用にいたりました。「NCT WISH」をブランドアンバサダーに迎え、「CipiCipi」はさらにパワーアップ!ひとりひとりの「なりたい自分」「かわいい自分」を叶えるブランドとして、ともに進んでまいります。

「NCT WISH」のクールで新鮮なビジュアル・ムービーが解禁!

「CipiCipi」の大人気ファンデのリニューアルに合わせ、「NCT WISH」のビジュアル・ムービーを公開。“崩れにくさ”と“カバー力”を表現し、ブラックとシルバーを基調としたデザインに生まれ変わった「シピシピ フィットスキンクッション R」。今回の新ビジュアルも、クッションファンデのイメージに合わせ、ブラックとシルバーをテーマにした空間で、洗練されたムードを演出しました。

ムービーのテーマは、“肌と「シピシピ フィットスキンクッション R」をドッキングさせるミッション”にメンバーが挑むというもの。クッションファンデがくるくると宙を舞うシーンや、磁石のようにクッションファンデが手に吸い付く場面は、「シピシピ フィットスキンクッション R」の軽やかな使用感と高い密着力を表現しました。

普段のフレッシュであどけない雰囲気とは一味違う、シックな衣装をまといクールな表情をみせる「NCT WISH」メンバーの新鮮な表情をお楽しみいただけます。

撮影の様子

今回の新ビジュアル・ムービーは韓国のスタジオにて早朝から撮影。韓国・日本スタッフと初めて顔合わせし、初めは緊張ムードでしたが徐々に打ち解け和やかな雰囲気で撮影を開始。ビジュアル撮影では、「NCT WISH」のかわいらしいイメージとは違い、クールでスタイリッシュなポージングを披露。リニューアルしたクッションファンデを使った、メンバーの色ムラのない均一なフィルター肌にも注目です。ムービーでは、後からクッションファンデを合成することで、クッションファンデが宙を舞ったり、くるくると空中で回転する、まるで無重力空間にいるようなシーンも。メンバーは終始楽しい雰囲気で撮影を終えました。

新ビジュアル・ムービーは「CipiCipi」公式SNSにて公開!

ムービー 概要

■タイトル:「CipiCipi × NCTWISH」

■公開日時:2025年7月22日(火)13時30分

■公開箇所:「CipiCipi」公式 SNS

■ムービー URL:https://www.youtube.com/shorts/cdoWqvrSeX4

シピシピ フィットスキンクッション R、シピシピ フィットスキンクッション R ミニ 商品情報

瞬間フィルター肌(※1)

ぴたりと密着してメイク崩れを気にさせない

高密着クッションファンデ

※1 メイクアップ効果による

シピシピ フィットスキンクッション R/

シピシピ フィットスキンクッション R ミニ

全3色(限定1色) 2,750円(税込)/ミニ 1,540円(税込)

SPF50+ PA+++