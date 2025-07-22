UK HARDCOREファンのみならず、全HARDGROOVE MUSICファンが熱狂するDarren Stylesが遂にZEROTOKYOのステージに立つ!!

株式会社TSTエンタテイメント

最高にハードなパーティーを極限まで楽しめ!!PARTY HARD!!

第二弾開催!!

4月にGammerを迎えての開催となったPARTY HARDシリーズ第二弾。

まだまだ暑い東京に今やレジェンド的存在のDarren Stylesが3年ぶりの来日。

EDC Lasvegas 2025での衝撃的なプレイ、Beyond WonderlandでのBen NickyとのB2BセットやGammerとの新たなコラボなど常にシーンの話題の中心となりトップを走り続けるDarrenの圧倒的なDJプレイを見逃すな!!

RINGにはDJ Shimamura、DJ WILDPARTYらエネルギッシュなラインナップが集結!!

全エリアで楽しめるハードなPARTY空間となる!!

EVENT INFO

2025.9.5(金) PARTY HARD!! feat. Darren Styles

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/party-hard-feat-darren-styles0905/

DOOR：\4,000-

EARLY FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）

FASTPASS TICKET：\3,500-（優先入場・入場料金含む）

U-25 TICKET：\3,000- (優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/party-hard-feat-darren-styles-0905

※U-25 TICKET

2025年9月5日までに25歳以下の方が対象です。

チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

【Z HALL】〈UK HARD CORE / HARD STYLE〉

-PARTY HARD!!-

SPECIAL GUEST：Darren Styles

DJ：Natsumi / Tatsunoshin / WATARU / WE DIE YOUNG

SUPPORT：HiTOMi

【RING】

DJ：DJ Shimamura / DJ WILDPARTY / Getty / HEKOMiN / Komb / LanceForce/ riichi / MC RALLY / MC ICCI

ARTIST INFO

Darren Styles

世界中のエレクトロニック・ダンス・ミュージックのハードなスタイルのトップを走り続けるDJ＆プロデューサー。

2008年、デビュー・アルバム『SkyDivin'』をリリースし、全英アルバム・チャート4位、25万枚以上のセールスを記録。ミックス・コンピレーションは、過去15年間で100万枚以上を売り上げている。

2013年、UKハードコア・アーティストとして初めてEDC Lasvegasに出演して以来、Tomorrowland、Parookaville、Defqon 1、Creamfieldsといった世界最大のフェスのステージに立ち続けている。

ソロとコラボの両方でBeatportチャートを席巻し続け、Da TweekazとのレーベルElectric Foxからリリースされたすべての楽曲がBeatportで1位を獲得。Spotifyの月間リスナー数も100万人を超え、Darren Stylesの音楽は今も世界中で反響を呼んでいる。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XoZBdrZIDDE ]

DARREN STYLES FULL SET | HTID 2025 HSU OFFICIAL

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