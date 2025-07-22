【低価格・高品質の個別指導キャンパス】2025年夏期 移転・増床校舎のお知らせ

■個別指導キャンパス 2025年6月 移転校舎

新教育総合研究会株式会社

教室名：個別指導キャンパス 鶴里校

移転日：2025年6月30日

新住所：〒457-0031 愛知県名古屋市南区鯛取通3-20-1 鯛取通建物1・2階

最寄り駅：地下鉄桜通線「鶴里駅」「桜本町駅」／名鉄名古屋本線「桜駅」

個別指導キャンパス 鶴里校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%e6%95%99%e5%ae%a4%e6%a4%9c%e7%b4%a2/%e9%b6%b4%e9%87%8c%e6%a0%a1%ef%bc%88%e9%b6%b4%e9%87%8c%e9%a7%85%ef%bc%89/見学・無料体験授業 受付中です！

■個別指導キャンパス 2025年7月 増床校舎

教室名：個別指導キャンパス 橿原神宮校

増床完了日：2025年7月16日

新住所：〒634-0063 奈良県橿原市久米町586 森川ビル3階1号2号3号

最寄り駅：近鉄南大阪線「橿原神宮前駅」／近鉄吉野線「岡寺駅」

個別指導キャンパス 橿原神宮校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2/%E6%A9%BF%E5%8E%9F%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E6%A0%A1%EF%BC%88%E6%A9%BF%E5%8E%9F%E7%A5%9E%E5%AE%AE%E5%89%8D%E9%A7%85%EF%BC%89/見学・無料体験授業 受付中です！



個別指導キャンパス 橿原神宮校

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■個別指導キャンパス 2025年7月 移転校舎

教室名：個別指導キャンパス 志村校

移転日：2025年7月22日

新住所：〒174-0051 東京都板橋区小豆沢3-6-7 小豆沢ローズハイム2階211号室

最寄り駅：都営地下鉄三田線「志村坂上駅」／都営地下鉄三田線「志村三丁目駅」

個別指導キャンパス 志村校 :https://www.canpass-kobetsu.com/%E6%95%99%E5%AE%A4%E6%A4%9C%E7%B4%A2/%E5%BF%97%E6%9D%91%E6%A0%A1/見学・無料体験授業 受付中です！

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１.夏期講習会 無料(※1)

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※新規正式入塾に限る。特典締切7/30まで。

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※1：「初回コース」が対象。

※2：同時に入会された方それぞれ通常授業料4回分無料。

【個別指導キャンパスについて】

「コベキャン」「キャンパス」の愛称でおなじみの個別指導キャンパスは、低価格で高品質な個別指導塾です。他の個別指導塾の6割程度の授業料を創業当初から維持しています。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・愛知・愛媛・東京・千葉・埼玉・福岡に直営校舎を展開中。成績が上がらなければ3ヶ月間授業料免除となる成績保証制度を業界でもいち早く導入し、「絶対に成績を上げる」をモットーに、地域に密着した教室展開をしています。当塾の８割が友人同士の紹介や口コミからのご入塾で、高い評価をいただいております。

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