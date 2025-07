中国泰安の企業、海外展開を加速し新たな分野を開拓

泰安市(中国)、2025年7月22日 /PRNewswire/ -- この報告書は、Hong Kong Business Dailyの山東オフィスからのものです。近年、山東省泰安市は、新しい工業化に向けて「産業の高度化、デジタル化の推進、エネルギー革命、金融支援、技術革新、物流効率の向上、海外展開」という方針を掲げ、外貿企業が積極的に戦略を調整し、世界市場で新たな発展分野を開拓するよう指導しています。

Shandong Zhenting Precision Pistons Co., Ltd.の工場では、ロボット・アームが正確に作動し、インテリジェント生産ラインが効率的に稼働しています。自社開発のガソリン・エンジン・ピストンにより、海外の数々の技術的障壁を突破したこの小型ピストン業界の世界的リーダーは現在、市場で確固たる地位を築いています。

「グローバル市場の多様化するニーズに対応するため、私たちは、軽量設計や高性能材料などの主要技術指標において精密な適応システムを構築し、欧州、南米、中東などの市場向けにカスタマイズされたソリューションを提供しています」と、Shandong Zhenting Precision Pistons Co., Ltdの営業副ゼネラル・マネージャー、Xu Hui氏は述べています。

Shandong Zhenting Precision Pistons Co., Ltdは、欧州市場および中東市場へ重点を移す戦略的措置を講じるとともに、アフリカや東南アジアなどの新興市場への展開も進めています。「現在、当社の顧客は20か国以上に広がっており、昨年の輸出額は1億7,000万元で、前年比12%増となりました」とXu Hui氏は述べました。

同社の海外進出の背景には、アジア、アフリカ、ラテンアメリカなどの新興市場への展開を継続的に支援しながら、越境的なeコマース・プラットフォームを活用して海外で新たな分野を開拓できるように支えてくれる泰安市の指導があります。このおかげで、同社は、チャンネル拡大における発展のレジリエンスを高め、活力を喚起できるようになっています。現在、泰安市の総合貿易サービス・プラットフォームの構築が加速しています。このプラットフォームは、バルク輸入業務を担うとともに、Shandong Ruifu Lithium Industry Co., Ltd.、Shandong Shiheng Special Steel Group Co., Ltd.、Tai'an Hanwei Group Co., Ltd.などの主要企業が高品質な発展を加速できるよう支援しています。

