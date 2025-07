まるでキャンディのようなフレグランスコフレが登場！「ヴァシリーサ」のグルマン調オードパルファム5種の香りを堪能

株式会社フィッツコーポレーション

株式会社フィッツコーポレーション(本社:東京都港区、代表取締役:富樫康博)は、フレグランスブランド「ヴァシリーサ(VASILISA)」より、ヌード ワン シリーズの甘く爽やかなグルマンの香り5種を楽しめるフレグランスコフレ「ヴァシリーサ オードパルファム キャンディコフレ」を2025年8月9日(土)から順次発売を開始いたします。

※画像はイメージです。コフレにはキャンディは含まれません。

■ブランド名:ヴァシリーサ

■商品名:ヴァシリーサ オードパルファム キャンディコフレ

■容量:2mL×5種(香り:ヌード ワン、シルキー フローラ、ウィル ソフィア、マイ グロウ、グレイス ルージュ)

■価格:1,980円(税込)

■発売日:2025年8月9日(土)以降、順次発売を開始

■販売先

全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 (一部店舗除く)

オンラインストア「FITS you. STORE」 https://store.fits-japan.com/shop(https://store.fits-japan.com/shop)

フレグランスブランド「ヴァシリーサ」より、ヌード ワン シリーズ 5種の香りが楽しめるキャンディのようなフレグランスコフレセットが登場します。「小さな幸せの詰め合わせ」をコンセプトに、おかしのようなグルマンの香りを手軽に試せるセットです。5種の香りには、キー香料として「エディブルノート」という“食べられる”ものをモチーフにした香りが使われています。奥深く上品でありながら、重すぎない甘く爽やかな香りが特徴です。

キャンディを模したキュートなパッケージは、ホリデーシーズンのギフトにもぴったり!気分やシーンに合わせて選べる5つの香りを、ぜひこの機会にお試しください。

【ヌード ワン シリーズのオードパルファムの特徴】

1. バニリンを配合※1

バニリンというバニラの香りがする香気成分を配合※2。母乳にも多く含まれ、人々にとって慣れ親しんだ香りで、ヴァシリーサらしい甘さのある香りに欠かせない成分です。

2. 日本で開発された、甘すぎない香り

日本の香り市場を30年以上牽引してきたフィッツコーポレーションの知見を活かし、甘いのに重すぎないバランスの香り立ちを実現。

※1 香料に含む ※2 出典:「バニリンが母乳に含まれる香気成分である」 ”The odour of human milk: Its chemical variability and detection by newborns”, Helene M. Loosa, et al., 2020 https://hal.science/hal-02414388/document

ブランド紹介「ヴァシリーサ(VASILISA)」

「ヴァシリーサ」は、2013年に誕生したフレグランスブランド。ブランド名は、古代ギリシャ語で、“女王や王妃”を意味する「basilisa」に由来しており、現代女性へ向けて、優雅で気品のある世界観を持った香りを生み出しています。

中でも「ヌード ワン」シリーズのオードパルファムは、お菓子のような甘い香りのグルマン香水ながら、決して重すぎない香りで、SNSなどを中心に口コミが広がり、人気のシリーズとなっています。

■VASILISAブランドサイト:https://store.fits-japan.com/lp?u=vasilisa_fragrance

■ブランド公式Instagram:https://www.instagram.com/vasilisa_fragrance (@vasilisa_fragrance)

会社概要

■社名:株式会社フィッツコーポレーション

■代表者氏名:代表取締役 富樫 康博

■所在地:〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F

■創業:1990年

■主な事業内容

・海外ブランド(香水 / コスメ / 雑貨等)の輸入卸・販売

・オリジナルの香水 / コスメ / 雑貨、ライセンス製品等の企画開発・製造・販売

■ホームページ

https://fits-japan.com/

■FITS you. STORE

https://store.fits-japan.com/shop

■Instagram

https://www.instagram.com/fits_fragrance/

■X

https://x.com/FITS_fragrance