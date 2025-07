¡Ö¥×¥ê¾®Àâ byGMO¡×¤Î¿Íµ¤¾®Àâ2ºîÉÊ¤¬¡ÖGANMA!¡×¤Ç½é¤Î¥Þ¥ó¥¬²½¡Ö°ÛÀ¤³¦¡×¡ÖÅ¾À¸¡×¤ÎÃíÌÜ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ÚGMO¥á¥Ç¥£¥¢¡Û

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOメディア株式会社(代表取締役社長:森 輝幸 以下、GMOメディア)が運営するチャット型小説投稿サービス「プリ小説 byGMO」(URL:https://novel.prcm.jp/)の2作品が、コミスマ株式会社(代表取締役社長CEO:佐藤 光紀)が運営するマンガアプリ「GANMA!(ガンマ)」にて、初めてコミカライズ配信されることが決定しました。

コミカライズ第1弾となる『薄幸祓い屋少女の相棒は最凶あやかし女王~なりゆきで御曹司と偽装婚約も始めました~』は2025年3月29日(土)に配信を開始し、第2弾となる『追放された悪役令嬢は爆イケ騎士団に捕まって愛されちゃうみたいです』は、2025年7月22日(火)より一般配信が開始しました。

本取り組みは、原作ファンはもちろん新たな読者層も取り込む、「プリ小説 byGMO」としてメディアミックスの新たな試みとなります。

【公式作品コミカライズの背景】

「プリ小説 byGMO」は、10代・20代の女性を中心に支持を集めるチャット型小説投稿サービスです。恋愛、ファンタジー、青春など、幅広いジャンルの作品を楽しめることが魅力で、読者は小説を楽しむだけでなく、誰でも気軽に作品を投稿できる点が特徴です。一方、「GANMA!」は、連載中のオリジナルマンガを第1話から最新話まで全話無料で楽しめるマンガアプリで、豊富なマンガラインナップとオールジャンルを特長とし、多くの読者に支持されています。

今回のコミカライズでは、「プリ小説 byGMO」の人気小説をマンガという新しい表現形式で楽しんでもらうことを目的としています。原作ファンにとっては、マンガならではのビジュアルでキャラクターやストーリーの世界観をさらに深く味わうことができ、マンガファンにとっても、原作小説にも興味を持つきっかけとなることが期待されます。また、投稿作家にとっては、マンガ化により原作小説の認知度向上が見込まれるほか、新たな読者層の獲得や、自身の作品が広く展開されることで創作意欲の向上にもつながることが期待されます。

本企画は、魅力的な原作小説を持つ「プリ小説 byGMO」と、オールジャンルのマンガ作品を展開する「GANMA!」が連携し、両ユーザーに新しい楽しみ方を提案する取り組みです。原作ファンにはマンガ版を通じて物語に新たな視点を感じてもらい、マンガファンには小説の世界への新たな入り口を提供することで、双方のユーザー基盤の拡大と、エンターテインメントの新たな可能性を創出してまいります。

今回は、その第1弾として最新トレンドである、異世界・転生・悪役令嬢などのジャンルで「プリ小説 byGMO」において人気の2作品をコミカライズ化しました。

【配信作品について】

■『薄幸祓い屋少女の相棒は最凶あやかし女王~なりゆきで御曹司と偽装婚約も始めました~』

配信開始日:2025年3月29日(土)

更新日:隔週土曜日

原作:日部星花 作画:大居シシィ

あらすじ:半端者と言われた一族の落ちこぼれ少女は最凶のあやかし女王と契約し、本家の御曹司玉寺陵とは偽装婚約することにーー!友情×溺愛のシンデレラストーリー!

原作URL:https://novel.prcm.jp/novel/Fn6z0vSK6C3ITaDOOZoY

コミカライズ版URL:https://ganma.jp/web/magazine/ayakashijouo

原作者コメント

初めまして。コミカライズ『薄幸祓い屋少女の相棒は最凶あやかし女王~なりゆきで御曹司と偽装婚約も始めました~(以下、あやかし女王)』の原作を担当しています日部星花と申します。読者様方におかれましては、いつも当作を応援いただきありがとうございます。

『あやかし女王』は昨今非常に人気のある「和風シンデレラ」ジャンルのストーリーラインを押さえつつ、主人公と最凶あやかし女王の絆と成長を描く、シスターフッド的要素を備えた作品となっております。

純愛ものがお好きな方にも、バトルファンタジーがお好きな方にも楽しめる物語となっておりますので、コミカライズ、原作ともども楽しんでいただければ幸いです。

■『追放された悪役令嬢は爆イケ騎士団に捕まって愛されちゃうみたいです』

配信開始日:2025年7月22日(火)

更新日:隔週火曜日

原作:来栖千依 作画:ダハキ

あらすじ:婚約破棄され娼館に送られた悪役令嬢のリーチェを救ってくれたのは近衛騎士団のイヴァン…!彼が連れて行ったのは爆イケ近衛騎士団の寮で!?イケメンだらけの逆ハーレム令嬢物語!

原作URL:https://novel.prcm.jp/novel/guSM99ja637iNHEb0pLg

コミカライズ版URL:https://ganma.jp/web/magazine/bakuikekishidan

原作者コメント

このたび『追放された悪役令嬢は爆イケ騎士団に捕まって愛されちゃうみたいです』がコミカライズされました。幸福な機会に恵まれたのは、「プリ小説 byGMO」での連載を応援してくださった読者様、いつも支えてくださるファンの皆様のおかげです。本当にありがとうございます!

婚約破棄されて絶体絶命の悪役令嬢が顔面爆イケの騎士たちに愛されていくお話ですが、やはり気になるのが騎士のイケメン具合ですよね。ご安心ください。作画をご担当いただくダハキ先生が、素晴らしい画力でさまざまなタイプの美形を描いてくださっています。漫画版だけのドキドキ展開もあるかもしれません。ぜひ推しキャラを見つけてご愛読いただけたら嬉しいです!

【「プリ小説 byGMO」について】(URL:https://novel.prcm.jp/(https://novel.prcm.jp/))

「プリ小説 byGMO」は、2017年10月にサービスを開始した、登場人物が会話をしているようなチャット型の小説を読んだり投稿したりできるサービスです。サービス開始以来、手軽に小説が読めるサービスとして人気を集め、2025年6月時点で月間利用者数は209万人を超えています。

2020年7月29日(水)には、人気連載作品「色のない世界で、君と」(榊 あおい著 URL:https://prcm.jp/campaign/ironai)が株式会社KADOKAWAから書籍化され発売。2021年11月以降、Spotifyで「プリ小説 byGMO」の公式作品やコンテスト受賞作品をボイスドラマとして公開し、「耳で楽しむチャット型小説」も発信しています。2023年にはコンテスト受賞作品を原案としたショートドラマ&アニメをTikTokなどのSNSで公開しています。

■アプリ版「プリ小説 byGMO」

iOS :https://apps.apple.com/jp/app/id1459100798

Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=media.gmo.prcmnovel

【マンガアプリ「GANMA!」について】

≪累計1,900万DL突破≫ GANMA!は、オリジナルマンガ400作品以上を掲載しているマンガアプリです。恋愛、サスペンス、ラブコメ、バトル、異世界、ホラー、ファンタジー、ギャグなど様々なジャンルのマンガ・ウェブトゥーンが毎日配信され、連載中のオリジナルマンガは第1話から最新話まで全話無料で読むことができます。

また、月額定額で読み放題となるサブスクリプションサービス「GANMA!プレミアム」では、連載中のGANMA!オリジナルマンガを2週間先読みすることができ、完結済のGANMA!オリジナルマンガは読み放題。さらに、いつでも広告なしでマンガを楽しむことができます。

■公式サイト:https://ganma.jp/

■対応OS :iOS 15.0 以降、Android 7.0 以上

■対応ブラウザ:Google Chrome、Safari、Firefox など

■閲覧料金 :無料 /GANMA!プレミアム*は月額680円(税込) / G!TOON作品は一部有料

*GANMA!プレミアムは、公開前の連載次回話を通常よりも2週間早く読むことができます。

※「イラスト投稿機能」「ハート投稿機能」「縦読み機能」「GANMA!プレミアム」「G!TOON」は、現在アプリ版のみ対応しております。

