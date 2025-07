1

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社)は、自動車メーカー、電動モビリティ開発企業、部品サプライヤー、知財戦略部門向けに、EV・水素車分野における開発競争力を強化する統合ソリューション「AI孔明 on IDX × Tokkyo for Mobility & EV Intelligence」の提供を開始しました。グローバルでEV開発が加速する中、開発競争の鍵はもはや「技術そのもの」だけではなく、いかにデータを蓄積・活用し、AIによる知財化・分析を通じて知的資産として差別化できるかに移行しています。■ 現場で直面している課題● 駆動システムや冷却機構の開発成果が、開発現場に留まり、特許出願に至っていない● 海外プレイヤーによる類似技術との競合が激化している● サプライチェーン全体の仕様・改良履歴が散在し、証跡管理が困難● データ活用や知財分析が部門間で分断され、戦略化できていない■ AI孔明 on IDX × Tokkyo AIエージェントの機能概要1. 走行・充電・温度管理などの時系列データ一元管理(IDX)→ モーター負荷、バッテリー温度、充電条件、走行ルートなどをデータを一元管理。必要な情報を関係者間で迅速に共有でき、記録の検索や履歴の確認も容易。2. 駆動・冷却技術の早期特許出願と差別化支援(Tokkyo)→ AIエージェントが冷却システム、バッテリーモジュール構造、制御アルゴリズムなどの要素技術を分解・構造化し、特許出願を加速。競合回避+OEM向け優位性確保へ。3. EVバリューチェーン全体の知財マップ+類似技術分析(AI孔明×Tokkyo AIエージェント)→ 過去出願との類似性・差異をAIが分析し、未開拓領域や特許ポートフォリオの最適化をAIエージェントが支援。出願漏れの発見や、将来的な知財ポートフォリオ戦略の構築を自動化。■ 導入効果(Before/After)担当部門 Before(導入前の課題) After(導入後の変化)開発部門: 記録が紙やスプレッドシートに散在・・・・ 走行・温度・制御ログを安全に一元化(IDX)知財・法務部: 類似出願調査に時間がかかり、戦略が後手・ 類似分析+未出願領域をAIで可視化(AI孔明)経営層: 特許出願が開発成果に見合っていない・・・ 特許ポートフォリオを根拠に対外交渉強化サプライヤー: 技術仕様書や改善履歴の管理が煩雑・・・・ サプライチェーン単位で履歴管理(IDX+Tokkyo)■ 詳細、お問い合わせ・無料トライアル申し込みはこちらhttps://www.idx.jp/gx/■ 今後の展開● モビリティ分野での“知財ドリブン開発”の実装支援● 車載系サブシステム(パワー半導体、熱マネ、制御)ごとのAIエージェントによるIP管理● 日本のEV産業が“特許で戦える”体制を整備する支援へ■ 現場の声「データはある。でも知財化の方法が分からず埋もれていた」「出願済みか類似かの判断に時間がかかりすぎる」「このままでは、うちの技術が海外で“使われるだけ”になる」【AIデータ株式会社について】名 称:AIデータ株式会社 代表者:佐々木 隆仁設 立:2015年4月 所在地:東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F資本: 1億円(資本準備金15億2500万円)