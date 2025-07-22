HCFO-1233zd市場2023：2027年までの消費者インサイトと購買行動

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Astute Analyticaの新しい調査レポートによると、世界の HCFO-1233zd市場は 、2022年から2027年にかけて約6.4％のCAGRで成長し、2020年には2,860万米ドルに達すると予想されています。

Astute Analyticaの専門家による最新の「世界のHCFO-1233zd市場」分析では、市場規模、需要、成長傾向、そして将来予測に関する詳細な情報を提供しています。本調査では、主要市場におけるHCFO-1233zdの販売を促進するトレンドと成長見通しに関するデータを提供しています。包括的な市場予測として、本レポートには20カ国以上の販売予測が掲載されています。また、本調査では、最も成長が見込まれる市場セクターを特定しています。さらに、業界リーダーが事業拡大のために採用している戦略についても解説しています。

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世界のHCFO-1233zd市場のセグメンテーション展望

HCFO-1233zd市場セグメンテーション

製品形態別

● トランス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン（HCFO-1233zd-E）

● シス-1-クロロ-3,3,3-トリフルオロプロペン（HCFO-1233zd-Z）

アプリケーション別

● 断熱フォーム発泡剤

● 冷媒

● 遠心式チラー

● 洗浄剤

● 脱脂

● 他の

エンドユーザー業界別

● 食べ物や飲み物

● 機械

● 工事

● 電気・電子

● 暖房、換気、空調（HVAC）

● 他の

地域別

● 北米

● 私たち

● カナダ

● メキシコ

● ヨーロッパ

● 英国

● ドイツ

● フランス

● イタリア

● スペイン

● ロシア

● ポーランド

● その他のヨーロッパ

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