ËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡ÚËÌ³¤Æ»¿¦°÷ÊÔ¡Û¤ò£··î29Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»


¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼¡¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£


¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¿¦°÷ÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¿¦°÷¤Î»Å»ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£



£±¡¡Æü»þ


¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£··î29Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～20:00



£²¡¡³«ºÅÊýË¡


¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë



£³¡¡¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ


¡¡¡¡¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è³µÍ×¡¢Êë¤é¤·¤Î¾Ò²ð


¡¡¡¡¡¦Æ»Ä£¤Î¤ª»Å»ö¡¢µëÍ¿¡¦¥­¥ã¥ê¥¢


¡¡¡¡¡¦Æ»¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó


¡¡¡¡¡¦ÀèÇÚ¿¦°÷¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¡¤Ê¤É



£´¡¡¿½¹þÄùÀÚ


¡¡¡¡£··î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç



£µ¡¡¤½¤ÎÂ¾


¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¡¡¡¡https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/ijukouryuu/192090.html