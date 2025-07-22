¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡ÚËÌ³¤Æ»¿¦°÷ÊÔ¡Û¤ò£··î29Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÌ³¤Æ»
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ø¤Î°Ü½»¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÊë¤é¤·¤È»Å»ö¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼¡¤Î¤È¤ª¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¿¦°÷ÊÔ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¿¦°÷¤Î»Å»ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¡Æü»þ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯£··î29Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00～20:00
£²¡¡³«ºÅÊýË¡
¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
£³¡¡¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ
¡¡¡¡¡¦ËÌ³¤Æ»¤ÎÃÏ°è³µÍ×¡¢Êë¤é¤·¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¦Æ»Ä£¤Î¤ª»Å»ö¡¢µëÍ¿¡¦¥¥ã¥ê¥¢
¡¡¡¡¡¦Æ»¿¦°÷¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó
¡¡¡¡¡¦ÀèÇÚ¿¦°÷¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¡¡¤Ê¤É
£´¡¡¿½¹þÄùÀÚ
¡¡¡¡£··î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
£µ¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡¡¾ÜºÙ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/ijukouryuu/192090.html