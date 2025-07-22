アイスリーデザイン、「スケールするプロダクトのための実装から運用まで見据えたデザインシステム発注ガイド」を公開

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役：芝陽一郎、以下：当社）は、ホワイトペーパー「スケールするプロダクトのための実装から運用まで見据えたデザインシステム発注ガイド」を本日より公開いたしました。

■概要

本資料は、プロダクトの成長とともに拡張・維持されるデザインシステムの導入・運用を検討する企業に向けて、その発注プロセスのポイントを解説したガイドです。

実装や運用フェーズまでを視野に入れ、プロジェクトの成功確率を高めるために必要な視点や準備項目を体系的にまとめています。

- デザインシステムの重要性と外部に発注する際のよくある失敗- デザインシステム構築～運用の5STEPガイドライン- デザインシステム参考資料(意義・事例) など

▼資料はこちら

https://www.i3design.jp/download/design-system/

■デザインシステム構築支援について

デザイン原則の定義、スタイルガイドの作成、UIデザインの最適化、UIコンポーネントの設計からフロントエンド開発まで、デザインシステム構築における総合的なご支援が可能です。





▼サービスの詳細はこちら

https://www.i3design.jp/services/design-system/

アイスリーデザインについて

アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、AI駆動開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIエージェントをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp

最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。

公式アカウント：https://x.com/i3design_jp



＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイスリーデザイン 広報担当宛

問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact

e-mail：pr@i3design.co.jp