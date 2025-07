複数の病気を抱える患者の「治療負担」を可視化する⽇本版尺度を開発

1

2

次へ

~治療の⼤変さを定量化、診療や研究での活⽤に期待~東京慈恵会医科⼤学 総合医科学研究センター 臨床疫学研究部の⻘⽊拓也准教授らの研究グループは、英国ブリストル⼤学、鉄蕉会 ⻲⽥ファミリークリニック館⼭、筑波⼤学、南砺市⺠病院と共同で、⽇本初となる「治療負担」を測定する尺度 Multimorbidity Treatment Burden Questionnaire (MTBQ)⽇本版を開発しました。MTBQ ⽇本版は、多疾患併存(複数の慢性疾患を抱える状態)の患者が⽇常的に感じる「治療の⼤変さ(治療負担)」多剤服⽤、複数の医療機関への受診、経済的負担などを数値化するために、海外の既存指標をもとに⽇本向けに調整して開発した尺度です。これにより、患者⼀⼈ひとりの負担の⼤きさを把握し、それぞれに適した⽀援のあり⽅を検討できるようになります。今後は、臨床現場での活⽤に加え、研究や地域における健康づくりの場⾯でも広く活⽤されることが期待されます。本研究の成果は、2025 年 7 ⽉ 18 ⽇付で Scientific Reports 誌に掲載されました。【研究成果のポイント】• 複数の慢性疾患を抱える患者の治療負担について、10 項⽬で測定する尺度「MTBQ ⽇本版」を開発しました。• 患者へのインタビューと全国規模の調査研究データを⽤いて、尺度の信頼性・妥当性を確認しました。• 383 名の患者を対象に調査したところ、慢性疾患の数や処⽅薬の種類が多いほど治療負担が増⼤傾向にあり、治療負担が⼤きい患者ほど健康関連 QOL や主観的健康感が低下していることが明らかになりました。今後 MTBQ ⽇本版の活⽤によって、臨床⾯では、個々の患者の治療負担の可視化とそのレベルに応じた個別化アプローチが可能になり、多疾患併存の診療の質向上が期待できます。また研究⾯では、治療負担と関連する患者要因、医療提供要因、社会的要因の特定や、多疾患併存に対する介⼊研究のアウトカムとしても活⽤できるなど、本領域の研究の推進が期待できます。【論⽂情報】Aoki T, Okada T, Masumoto S, Takahashi R, Kanakubo Y, Oura M, Matsushima M, DuncanP. Development and validation of a Japanese version of the multimorbidity treatment burden questionnaire. Sci Rep. 2025:15;25991. doi: 10.1038/s41598-025-11986-91.背景多疾患併存(複数の慢性疾患が⼀個⼈に併存している状態)患者は、⾼齢化に伴い、我が国を含めて国際的に増加傾向です。⽇本で⾏われた全国的な調査では、65 歳以上の住⺠の約 6 割が多疾患併存を有していると報告されています。「治療負担」とは、多疾患併存 患者が⾃⾝の健康状態を管理するために必要な努⼒と、それが患者のウェルビーイングに及ぼす影響を指します。これには、ポリファーマシー、服薬回数の増加、受診・検査頻度の増加、ライフスタイルの変化の要求などが含まれます。治療負担の増⼤は、服薬アドヒアランスの低下や健康状態の悪化などを招くことが、先⾏研究で指摘されています。そのため、海外の多疾患併存の診療ガイドラインでは、患者中⼼のアプローチの⼀環として、治療負担の評価と対応が推奨されています。