イタリア製ステージピアノのキャンペーン！ Studiologic Numa Compact SE サマーセール＜20% OFF＞ 88鍵盤に「軽量」「コンパクト」「スピーカー内蔵」の三拍子揃い！
このたび、銀座十字屋ディリゲント事業部では、イタリアStudiologic（スタジオロジック）のスピーカー内蔵コンパクト・ステージキーボード「Numa Compact SE」のプライスプロモーションを期間限定で実施中。
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/numa-compact-se-summer-sale-2025
キャンペーン概要
- 対象製品：Studiologic Numa Compact SE
- キャンペーン期間：2025年8月31日（日）23:59まで
- 通常価格：99,000円 → キャンペーン価格：79,200円 20％OFF
Numa Compact SE 主な特長
- 88鍵セミウェイトボックス鍵盤ステージピアノ
- ビンテージキーボードを彷彿とさせる本体カラー、アイボリーカラーのキーベッドを新採用
- クラス最軽量（7.1 kg）/ コンパクトボディ（奥行き：23 cm）
- ステレオスピーカー内蔵（10 W + 10 W）
- USBオーディオ機能（PCやiOSデバイスの音をNuma Compact SEのスピーカーで再生したり、Numa Compact SEの音をPCやiOSデバイスへ録音することが可能）
- 独自の「TrS（トゥルーサウンド）」テクノロジーによるリアルな音色を収録
- パワーアップしたサウンドエンジン：上位モデル「Numa X Piano」譲りのモデリングエンジンを新搭載（Acoustic Engine / Electric Engine / Organ Engine / Synth Engine）
- メーカー提供の高品位な拡張サウンドライブラリーを追加可能
- 従来モデルより大幅にアップした最大同時発音数（200音）、内蔵プリセットサウンド（148音色）、ユーザープログラム（120）
- USBバスパワー駆動可能（USBバスパワー駆動時は内蔵スピーカーはミュートされます）
製品紹介動画（Youtubeリンク）
https://www.youtube.com/watch?v=hSXuUXtEzKA
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325557&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
ニュースページ
https://dirigent.jp/blog/numa-compact-se-summer-sale-2025
キャンペーン概要
- 対象製品：Studiologic Numa Compact SE
- キャンペーン期間：2025年8月31日（日）23:59まで
- 通常価格：99,000円 → キャンペーン価格：79,200円 20％OFF
Numa Compact SE 主な特長
- 88鍵セミウェイトボックス鍵盤ステージピアノ
- ビンテージキーボードを彷彿とさせる本体カラー、アイボリーカラーのキーベッドを新採用
- クラス最軽量（7.1 kg）/ コンパクトボディ（奥行き：23 cm）
- ステレオスピーカー内蔵（10 W + 10 W）
- USBオーディオ機能（PCやiOSデバイスの音をNuma Compact SEのスピーカーで再生したり、Numa Compact SEの音をPCやiOSデバイスへ録音することが可能）
- 独自の「TrS（トゥルーサウンド）」テクノロジーによるリアルな音色を収録
- パワーアップしたサウンドエンジン：上位モデル「Numa X Piano」譲りのモデリングエンジンを新搭載（Acoustic Engine / Electric Engine / Organ Engine / Synth Engine）
- メーカー提供の高品位な拡張サウンドライブラリーを追加可能
- 従来モデルより大幅にアップした最大同時発音数（200音）、内蔵プリセットサウンド（148音色）、ユーザープログラム（120）
- USBバスパワー駆動可能（USBバスパワー駆動時は内蔵スピーカーはミュートされます）
製品紹介動画（Youtubeリンク）
https://www.youtube.com/watch?v=hSXuUXtEzKA
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325557&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社銀座十字屋ディリゲント事業部
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