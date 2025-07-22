SAS/SATA/NVMeベイ,マルチGPU搭載可能 4Uサーバー「R45712SBR」「R45612SBR」「R45412SBR」のご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA4710（Socket E2）Intel Xeon 6 P-Core/E-Core、 LGA4677（Socket E）5/4th Gen. Intel Xeon SP CPU 1基を搭載し、SAS/SATA/NVMeドライブがマウント可能な12基の3.5/2.5インチリムーバブルベイと2基の2.5インチSATAリムーバブルベイを装備した、EIA規格4UラックマウントRAIDサーバー「R45712SBR」「R45612SBR」「R45412SBR」シリーズ の販売を2025年7月下旬より開始いたします。
12台の12G SAS/SATAドライブが利用できるT2モデル、8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N4モデル、12台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N12モデルの3モデルが可能で、6＊（6+2）ピンPCIe電源コネクターと1＊（12+4）ピン12VHPWR電源コネクター、最大2200W （@200Vac） までの大容量電源と強力な冷却機構がマルチGPUの搭載を可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325221&id=bodyimage1】
◆R45712SBRシリーズ◆
ハイパースレッドコアのP-Core（Performance-Cores）を内蔵した、LGA-4710ソケット（ソケットE2）のXeon 6700P/6500P CPU 1基を搭載した4Uシステムで、演算集約型AI、科学計算HPC、高精度データ解析・シミュレーション、リレーショナルデータベースなど、高い演算能力が要求されるワークロードに適したシステムです。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大336MB L3キャッシュメモリー、Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Advanced Vector Extensions 512（AVX-512）、Intel Advanced Matrix Extension（AMX）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高86コア172スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
8本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、8000MT/sのMRDIMM（最大512GB）、6400/5600 MT/s のECC RDIMM（最大1TB）およびECC 3DS RDIMM（最大2TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス3または２本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス3本、G5 PCIe（X2）接続 M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター2基または６基などがCPUに接続されます。（２）
◆R45612SBRシリーズ◆
シングルスレッドコアのE-Core（Efficient-Cores）を使用した、LGA-4710 ソケット（ソケットE2）Xeon 6700E CPU 1基を搭載した4Uシステムで、クラウドサービスや動画コード変換、Eコマースなどマイクロサービス分野での高密度ワークロードに適しています。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大108MB L3キャッシュメモリー, Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Dynamic Load Balancer（Intel DLB）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高144コア144スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
8本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、6400/5600 MT/s ECC RDIMM（最大512GB）およびECC 3DS RDIMM（最大2TB）が実装可能です。
12台の12G SAS/SATAドライブが利用できるT2モデル、8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N4モデル、12台のG4 PCIe NVMe ドライブが利用できるT2N12モデルの3モデルが可能で、6＊（6+2）ピンPCIe電源コネクターと1＊（12+4）ピン12VHPWR電源コネクター、最大2200W （@200Vac） までの大容量電源と強力な冷却機構がマルチGPUの搭載を可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325221&id=bodyimage1】
◆R45712SBRシリーズ◆
ハイパースレッドコアのP-Core（Performance-Cores）を内蔵した、LGA-4710ソケット（ソケットE2）のXeon 6700P/6500P CPU 1基を搭載した4Uシステムで、演算集約型AI、科学計算HPC、高精度データ解析・シミュレーション、リレーショナルデータベースなど、高い演算能力が要求されるワークロードに適したシステムです。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大336MB L3キャッシュメモリー、Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Advanced Vector Extensions 512（AVX-512）、Intel Advanced Matrix Extension（AMX）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高86コア172スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
8本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、8000MT/sのMRDIMM（最大512GB）、6400/5600 MT/s のECC RDIMM（最大1TB）およびECC 3DS RDIMM（最大2TB）が実装可能です。
システム拡張機能としてG5 PCIe/CXL2.0（X16）バス3または２本とG5 PCIe/CXL2.0（X8）バス3本、G5 PCIe（X2）接続 M.2 NVMe SSDソケット2基、G5 PCIe（X8）接続MCIOコネクター2基または６基などがCPUに接続されます。（２）
◆R45612SBRシリーズ◆
シングルスレッドコアのE-Core（Efficient-Cores）を使用した、LGA-4710 ソケット（ソケットE2）Xeon 6700E CPU 1基を搭載した4Uシステムで、クラウドサービスや動画コード変換、Eコマースなどマイクロサービス分野での高密度ワークロードに適しています。
従来のチップセットはCPU内にSoCとして収納され、最大108MB L3キャッシュメモリー, Intel Quick Assist Technology（Intel QAT）、Intel Data Streaming Accelerator（Intel DSA）、Intel In-Memory Analytics Accelerator（Intel IAA）、Intel Dynamic Load Balancer（Intel DLB）、Compute Express Link 2.0（CXL2.0）、Intel Virtual RAID on CPU（Intel VROC）、Intel Volume Management Device（Intel VMD）などの最新技術をサポートし、最高144コア144スレッドの64ビット並列演算に対応します。（1）
8本の288ピンDDR5 DIMMソケットには、6400/5600 MT/s ECC RDIMM（最大512GB）およびECC 3DS RDIMM（最大2TB）が実装可能です。