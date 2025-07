¿·À¤³¦ÌÈÀÇÅ¹¡¢ÌÀÆ¶ËÜÅ¹11³¬¤ò²þÁõ¤·¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¥Ï¥Ö¤ò¸ø³«

Kトレンド・オールインワン

ソウル、韓国、2025年7月19日/PRNewswire/ --新世界免税店は、明洞本店11階の全面改装を終え、グランドリニューアルオープンしたことを発表しました。世界中の旅行者のために、100以上の厳選ブランドと最新トレンドが集結するプレミアムなデスティネーションへと生まれ変わりました。この新たに厳選されたフロアには、食品、ファッション、酒類、キャラクターグッズ、K-POPグッズなど、最もトレンディで革新的なブランドが一堂に会しており、訪れる外国人旅行者に韓国の文化とトレンドを体験できるワンストップショッピングを提供します。



Shinsegae Duty Free unveils "Taste of Shinsegae" at its Myeongdong flagship store.



今回の改装により、11階は韓国トレンドハブとして位置付けられ、厳選された環境の中で様々な新進ブランドを紹介しています。来店者は、職人によるパッケージ食品やトレンディなデザートから、ファッション、キャラクターグッズまで、幅広いプレミアム商品を一箇所で楽しむことができます。

今回の改装の中心には、「Taste of Shinsegae」という特別に厳選されたゾーンがあり、チョコレート、スナック、パッケージ食品、サプリメントなどの商品を取り揃えています。このフロアには、SNSで人気のトレンディブランドや各地域の名産品を紹介するポップアップゾーンも設けられており、外国人観光客の多様化する嗜好に応えています。

さらに、人気の「Space of BTS」も11階内に移設され、インタラクティブ機能や没入型コンテンツが強化され、ファンとのエンゲージメントをより深める空間となっています。

今回の改装は、韓国文化への世界的関心の高まりと国際旅行の着実な回復を反映しています。2025年上半期には食品カテゴリーの売上が40%増加し、韓国の食文化やライフスタイル商品に対する需要の高まりを裏付けました。

「Taste of Shinsegae」は4つのテーマゾーンに分かれています:

デザートゾーン:「Bricksand」や「Grains Cookie」など、フィナンシェやヴィーガンクッキーといったトレンディなお菓子を取り揃えており、これらは韓国の免税市場に初登場となります。

ポップアップゾーン: ソウルの活気ある食文化を反映し、弘大、北村、聖水などのエリアから誕生した注目のトレンディブランドを紹介しています。ラインナップは定期的に入れ替わり、SNSで人気のマンナダン(伝統的な薬菓)、スーパーマッチャ(お茶とラングドシャ)、ニブルズ(チョコレート)、タイガーモーニング(ジンジャーショット)、K-CHUP(韓国産クラフトソース)などが揃います。

フードマーケットゾーン: 「三清洞エッグロール」や「ヘレンズクッキー」などの高級スナックから、「ビビゴ」などのレトルト食品まで、幅広い商品を取り揃えています。ごま油やコチュジャンなど、韓国の定番食品も取り揃えています。

ウェルネスゾーン: 紅参をはじめ、「Cenovis」「GNC」「Orthomol」などの海外ブランドの健康補助食品も取り揃え、拡大するウェルネス需要に応えています。

酒類コーナーでは、希少なウイスキーを中心に取り揃え、ニッチ市場の需要に応える試飲イベントも開催しています。

ファッションゾーンには、「GUESS」や「Mmlg」のエクスクルーシブブティックに加え、「National Geographic」や「Acme de la vie」など人気のストリートウェアブランドも揃い、外国人旅行者により幅広い選択肢を提供しています。これらの新設店舗は9階の既存ファッションフロアと相乗効果を生み出し、シームレスなショッピング体験を提供しています。

新世界免税店限定の「Space of BTS」も拡張され、新アルバムや限定グッズ、各メンバーのソロ活動に合わせたコンテンツが追加されるなど、K-POPファンとのエンゲージメントをさらに深めています。ギフトゾーンには、「Kakao Friends」や「Zanmang Loopy」など韓国を代表するキャラクターブランドの商品が揃っており、韓国キャラクターのお土産を探すのに最適なスポットとなっています。

新世界免税店のJungwon Chae専務は次のように述べました。「スピードとトレンドへの対応力が当社のMD戦略の核です。聖水、北村、弘大など、ソウルの主要なトレンド発信地を綿密に分析し、そのエネルギーを明洞店に取り入れました。お客様が韓国で最もトレンディなブランドや商品を、ひとつの便利な場所で簡単に見つけられるようにすることが私たちの目標です。」

さらに同氏は、「今後はKコンテンツを軸とした商品開発や店舗体験に一層注力し、ブランドやクリエイターとの強固なパートナーシップを育みながら、免税ショッピングの価値を高めていきます」と付け加えました。

今回の大規模な改装は、韓国の文化、トレンド、ライフスタイルの魅力を国際的な旅行者に提供するという新世界免税店の取り組みを示しており、明洞をトレンドに敏感な旅行者にとって究極のデスティネーションへと押し上げています。



Shinsegae Duty Free unveils "Taste of Shinsegae" at its Myeongdong flagship store.



新世界免税店について:Shinsegae Duty Freeは、化粧品、ファッション、アクセサリー、酒類など幅広い高級商品を取り扱う、韓国を代表する免税店のひとつです。明洞本店や仁川空港店をはじめとする旗艦店舗に加え、強力なオンライン展開を通じて、Shinsegae Duty Freeは品質と革新にこだわった限定商品や卓越したショッピング体験を旅行者に提供することに尽力しています。

明洞旗艦店は、ソウル有数の観光地区の中心部に位置し、新世界百貨店ビルの 8 階から 11 階にわたっています。世界的ブランドと国内ブランドを幅広く取り揃え、Kカルチャーを体感できるゾーンや、韓国のビューティー、フード、ライフスタイルの最新トレンドを紹介する厳選されたショッピング体験を提供しています。

(日本語リリース:クライアント提供)

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com