アゼルバイジャンのソブリン・ウェルス・ファンド、イタリアの402 MW規模の太陽光発電資産の少数株式をEnfinity Globalから取得

SOFAZが、イタリアの402 MW規模の太陽光発電所ポートフォリオの49%持分をEnfinity Globalから取得、Enfinity Globalは51%を保持し、長期的な資産管理を継続

このポートフォリオには、ラツィオ州とエミリア・ロマーニャ州にわたる14の太陽光発電所が含まれており、発電された電力は長期PPAを通じて販売される

ローマ, 2025年7月19日 /PRNewswire/ -- State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan(SOFAZ)と再生可能エネルギー大手Enfinity Globalは、SOFAZがイタリアの太陽光発電所(PV)ポートフォリオ(402 MW)の持分49%を取得する契約を締結したと発表しました。取引完了後、Enfinityは株式の過半数を保持し、イタリアの再生可能エネルギー部門における主導的地位を活用して、引き続き資産の管理を主導する予定です。

この投資は、安定的かつ予測可能な収益源を提供することで、SOFAZの戦略目標に沿うものであると同時に、持続可能なエネルギーへの移行における世界的な取り組みに貢献するものです。また、長期投資家としての当ファンドの使命にも合致しています。

この契約により、Enfinityは、イタリアのポートフォリオをサポートする資本パートナーを迎え入れ、再投資を可能にするとともに、2.6 GWの太陽光発電と5.3 GWのエネルギー貯蔵パイプラインの展開を加速させます。これにより、同社は、イタリアにおける主要な独立系発電事業者としての地位を強化します。

今回の投資には、イタリアのラツィオ州とエミリア・ロマーニャ州に位置する、稼働中および建設中の14の太陽光発電所が含まれています。これらの設備で発電されたエネルギーは、長期売電契約(PPA)を通じて販売され、予測可能なエネルギー価格と安定したキャッシュ・フローを顧客に保証しています。このポートフォリオは、年間約685 GWhのクリーン電力を生産する見込みです。これは、年間184,950トンのCO₂排出削減につながると推定されます。これは、イタリアの25万世帯以上の年間電力消費量に相当します。

Enfinity GlobalのCEOであるCarlos Domenech氏は次のように述べています。「当社は、SOFAZを長期的なパートナーおよび投資家として、当社初のイタリアでのPVポートフォリオに迎えることを光栄に思います。この投資は、関係するすべての国、投資家、顧客にとってウィンウィンの結果をもたらす、持続可能なエネルギーへの移行の有意義な例です。」

SOFAZのCEO、Israfil Mammadov氏は次のように述べています。「Enfinity Globalとの戦略的協業を通じて、SOFAZは、イタリアの増大するエネルギー需要を満たす競争力のあるクリーン・エネルギーの供給を支援するとともに、地域の経済発展と家庭のエネルギー・アクセスに貢献します。将来を見据えた機関投資家向け資本提供者として、当社は引き続きイタリアおよび欧州全域における戦略的投資機会の支援に尽力します。」

この取引は、財務アドバイザーとしてMediobanca、法律顧問としてLegance、技術顧問としてFichtnerを含むEnfinityのアドバイザー・チームによってサポートされました。SOFAZは、M&AアドバイザーとしてJLL、法律顧問としてDentons Europe Studio Legale Tributario、財務・税務アドバイザーとしてEY、技術アドバイザーとしてDNVの助言を受けました。

ロゴ:https://mma.prnasia.com/media2/1907378/Enfinity_Global_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

