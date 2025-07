DP WORLD、SailGP艦隊を港へ輸送しネットゼロ達成を目指す

SailGPのグローバルスマートロジスティクスパートナーであるDP Worldは、7月19~20日にポーツマスで開催されるエミレーツ・グレートブリテン・セイルグランプリに先立ち、レース艦隊をサウサンプトン港へ輸送しました。

イングランド・サウサンプトン, 2025年7月19日 /PRNewswire/ -- SailGPのグローバルスマートロジスティクスパートナーであるDP Worldは、SailGPの高性能F50カタマランと機材をサウサンプトン港へ無事に輸送しました。これは、ポーツマスで開催される大いに期待されているEmirates Great Britain's SailGP Grand Prixを前に、世界的なレースリーグが3年ぶりにイギリスに戻ってくることを意味する。



SailGP equipment arriving into the port of DP World Southampton.



SailGP艦隊が英国に到着したDP Worldサウサンプトンは、ストラドルキャリアや荷役機器の動力に100%加水分解植物油(HVO)を使用し、英国初のネットゼロハブとして運営されることを目指しています。

この切り替えにより、ネット排出量が80%以上削減され、港湾業務の未来を見据えた先進的な取り組みとなっています。

DP Worldのポート&ターミナル部門 エグゼクティブバイスプレジデント兼チーフコマーシャルオフィサーのMark Rosenberg氏は次のように述べています: 「SailGPが真のグローバルレースカレンダーを実現するための重要な役割を担えることは光栄です。サウサンプトン港は、現代の物流がどのように進化できるかを示す強力な手本となっています。

ネットゼロ排出という目標は、私たちがこの業界での進歩とイノベーションに強い情熱を持っていることを示しています。この思いは、パートナーであるSailGPとも深く共有しています。」

この輸送は、複数の大陸にわたってレースの重要インフラをエンドツーエンドで輸送するDP WorldとSailGPのパートナーシップにおける、もう一つの重要な節目となります。

カーボンファイバー製カタマランの梱包・輸送から港湾業務の調整に至るまで、DP Worldは、今シーズン世界12カ所で開催されるSailGPの各イベントに艦隊が円滑に到着するための重要な役割を果たしています。

サウサンプトンへの到着後、F50艇と関連インフラはポーツマスへ輸送され、7月19日から始まるSailGPの国際カレンダーの次のステージに備えています。

この英国でのイベントには、南海岸に数千人のファンが集まると予想されており、DP Worldの物流専門知識が艦隊のレース準備と時間通りの到着を支えています。

SailGP チーフパーパスオフィサーのFiona Morgan氏は次のように述べています: 「3年ぶりに英国に戻って来られることは、SailGPの全員にとって非常にエキサイティングです。英国のファンの前で再びレースができることへの大きな期待感がありますし、SailGPの艦隊と機材を英国初のネットゼロハブ港を通じて輸送する上で、DP Worldと緊密に協力できるのは素晴らしいことです」と、SailGPのチーフパーパスオフィサー、Fiona Morgan氏は述べています。

「スポーツと産業が手を取り合うことで何が可能になるのかを、私たちは共に示しています。この協力関係がこれからも長く続くことを願っています。」

シリーズが世界各地を巡る中でも、DP Worldのサプライチェーンに関する専門知識が、舞台裏で選手権の円滑な運営を支え続けます。

詳細については、DPWorld.com および SailGP.com をご覧ください。

写真 - https://mma.prnasia.com/media2/2734036/DP_World.jpg?p=medium600

ロゴー - https://mma.prnasia.com/media2/2707423/5421277/DP_World_Logo.jpg?p=medium600

(日本語リリース:クライアント提供)

