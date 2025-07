Cisdem DVD Burner for Mac V6.11.0リリース｜MP4をDVDに無劣化かつ高速で書き込み

1

ソフト開発会社Cisdemは令和7年7月18日(金)より、DVD書き込みソフトCisdem DVD Burner for Mac V6.11.0をリリースしました。今回の更新では、MP4をDVDに書き込むプロセスをより一層最適化し、画質を落とすことなく書き込みの速度と安定性を明らかに向上させました。★Cisdem DVD Burner公式サイト:https://www.cisdem.com/jp/dvd-burner.html【Cisdem DVD Burner for Mac V6.11.0の更新情報】●MP4からDVDへの変換の効率を上げ、書き込み速度を向上させた●フォーマットによる互換性エラーを修復し、安定性を強化した●メニューに関わるカスタマイズオプションをより豊富にした【Cisdem DVD Burner for Macの主な機能】●動画形式(MP4を含む)から再生可能なDVDを作成●内蔵されている動画編集ツールを提供●DVD-9やDVD-5など一般的な出力形式をサポート●「ディスクに書き込む」など3つの書き込みモードを提供【Cisdem DVD Burnerについて】DVD Burnerは最新の4K/5K UHD動画を含む、MP4、MKV、WMV、MTS、MOVなどの形式の動画をDVDに書き込むことができます。一方、DVD-9、DVD-5、DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD+R DL、DVD-R DL、DVD-RAMなどの出力フォーマットに対応しています。UIが分かりやすくて技術者でないユーザーにも優しいです。MP4をDVDに書き込むには、最多6つのステップで十分です。ステップ1. https://download.cisdem.com/cisdem-dvdburner.dmgへアクセスしてDVD Burner for Macをインストールします。ステップ2. MP4形式の動画をアップロードします。まず空のDVDをディスクドライブに挿入します。次にMP4ファイルをDVD Burnerの「ソース」タブの下までドラッグ&ドロップします。アップロード完了後、サムネイルが表示されます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325572&id=bodyimage1】ステップ3. MP4動画を編集します。サムネイルの右下の鉛筆アイコンをクリックしてMP4動画を編集し、編集を終えたら「保存」をクリックします。ヒント:編集画面では、トリミング、クロップ、回転、透かし/字幕/チャプター追加、音量調整などの機能を利用できます。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325572&id=bodyimage2】ステップ4. DVDメニューを作成します。「メニュー」タブに入り、左のサイドにある異なるテーマのDVDテンプレートから気に入りのを選択します。もしくは、右のサイドで個性的なメニューをカスタマイズします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325572&id=bodyimage3】ステップ5. 「プレビュー」タブをクリックして作成する前にDVDを確認します。ステップ6. MP4をDVDに書き込みます。「書き込み」タブでDVD名を入力し、テレビ放送方式や再生モードを選択してから「書き込む」ボタンをクリックします。【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325572&id=bodyimage4】【Cisdem DVD BurnerでDVDを作成するメリット】●ソース動画がどの形式でも再生可能なDVDへ変換可能●リアルタイムでDVDをプレビュー可能●品質を損なうことなくDVDを作成●大容量のMP4動画を超高速でDVDに書き込み【可用性と料金プラン】https://www.cisdem.com/jp/dvd-burner.htmlへ移動してCisdem DVD Burner for Mac最新バージョンをダウンロードできます。料金プランは2つあります。