『リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 』の技術、有力企業、予測を掲載した調査レポートの販売をIDTechExが開始しました。広範なリチウムイオン電池添加剤業界に関する洞察を提供しています。
2025年7月22日
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月15日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Additives for Li-ion Batteries & PFAS-Free Batteries 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 236
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/additives-for-li-ion-batteries-and-pfas-free-batteries/1107
本調査レポートでは、広範なリチウムイオン電池添加剤業界に関する重要な洞察を提供します。バインダー、導電性添加剤、電解質添加剤などの添加剤材料の重要なトレンドを取り上げ、分析には、主要企業・材料のベンチマーク評価、より広範な業界全体としての動向、先進材料・加工技術の内訳、リチウムイオンセルにおけるPFAS汚染除去の見通しなども含まれています。10年間の詳細な予測から、どのようにバッテリー用添加剤市場が2036年までに180億ドル規模のビジネスチャンスに成長するかを理解することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325470&id=bodyimage1】
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ リチウムイオン電池と添加剤紹介
- リチウムイオン電池概要
- リチウムイオン電池添加剤
■ バインダー
- スラリー系電極の加工用バインダー
- ドライ電極の加工用バインダー
■ 導電性添加剤
- 導電性添加剤ベンチマーク評価
- カーボンブラック
- グラファイト
- カーボンナノファイバー
- カーボンナノチューブ（CNT）
- グラフェン
■ 電解質添加剤
- 電解質添加剤の紹介
- 電解質添加剤のカテゴリーと例
- 主要サプライヤーと事例紹介
■ その他添加剤
- フォイルコーティング
- スラリー添加剤
- プレリチウム化電極用添加剤
■ リチウムイオン電池添加剤でのPFAS汚染除去
- PFAS紹介
- バインダーでのPFAS除去
- 電解質でのPFAS除去
■ 予測
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」は以下の情報を提供します
添加剤市場の状況分析
- 添加剤市場成長要因と材料開発推進要因
バインダー技術とトレンド
- スラリーキャスト法の電極とシリコン負極用バインダーの市場・技術分析
- ドライ電極プロセス台頭に関するベンチマーク評価（各種加工方法、バインダー要件、有力企業による商用化、技術・特許分析など）
導電性添加剤市場の発展
- 主な導電性添加剤の技術ベンチマーク評価
- 市場規模（CNTとグラフェンの生産能力や材料価格設定を含む。カーボンブラックに代わる動きを取り上げて解説）
- 有力企業事例紹介（各社技術と性能解説）
電解質添加剤トレンド
- 世界の電解質市場・電解質添加剤市場の概要
- 主な電解質添加剤分析
アイディーテックエックス株式会社
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」と題した調査レポートを発行し、2025年7月15日より、日本法人のアイディーテックエックス株式会社（東京都千代田区）での販売を開始しました。
◆調査レポート日本語タイトル：
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」
◆正式タイトル（英語）：
「Additives for Li-ion Batteries & PFAS-Free Batteries 2026-2036」
◆発行元： IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）
◆ページ数： 236
◆無料サンプルページ： あり
◆WEBサイト：
https://www.idtechex.com/ja/research-report/additives-for-li-ion-batteries-and-pfas-free-batteries/1107
本調査レポートでは、広範なリチウムイオン電池添加剤業界に関する重要な洞察を提供します。バインダー、導電性添加剤、電解質添加剤などの添加剤材料の重要なトレンドを取り上げ、分析には、主要企業・材料のベンチマーク評価、より広範な業界全体としての動向、先進材料・加工技術の内訳、リチウムイオンセルにおけるPFAS汚染除去の見通しなども含まれています。10年間の詳細な予測から、どのようにバッテリー用添加剤市場が2036年までに180億ドル規模のビジネスチャンスに成長するかを理解することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000325470&id=bodyimage1】
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」が対象とする主なコンテンツ
（詳細は目次のページでご確認ください）
■ 全体概要
■ リチウムイオン電池と添加剤紹介
- リチウムイオン電池概要
- リチウムイオン電池添加剤
■ バインダー
- スラリー系電極の加工用バインダー
- ドライ電極の加工用バインダー
■ 導電性添加剤
- 導電性添加剤ベンチマーク評価
- カーボンブラック
- グラファイト
- カーボンナノファイバー
- カーボンナノチューブ（CNT）
- グラフェン
■ 電解質添加剤
- 電解質添加剤の紹介
- 電解質添加剤のカテゴリーと例
- 主要サプライヤーと事例紹介
■ その他添加剤
- フォイルコーティング
- スラリー添加剤
- プレリチウム化電極用添加剤
■ リチウムイオン電池添加剤でのPFAS汚染除去
- PFAS紹介
- バインダーでのPFAS除去
- 電解質でのPFAS除去
■ 予測
「リチウムイオン電池とPFASフリー電池用添加剤 2026-2036年」は以下の情報を提供します
添加剤市場の状況分析
- 添加剤市場成長要因と材料開発推進要因
バインダー技術とトレンド
- スラリーキャスト法の電極とシリコン負極用バインダーの市場・技術分析
- ドライ電極プロセス台頭に関するベンチマーク評価（各種加工方法、バインダー要件、有力企業による商用化、技術・特許分析など）
導電性添加剤市場の発展
- 主な導電性添加剤の技術ベンチマーク評価
- 市場規模（CNTとグラフェンの生産能力や材料価格設定を含む。カーボンブラックに代わる動きを取り上げて解説）
- 有力企業事例紹介（各社技術と性能解説）
電解質添加剤トレンド
- 世界の電解質市場・電解質添加剤市場の概要
- 主な電解質添加剤分析