JAEJOONG（ジェジュン）、2025年10月より日本アリーナツアー【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR ″RE:VERIE″】開催決定！
株式会社iNKODE JAPAN
【公演タイトル】
【日程・会場】
■マリンメッセ福岡 B館（福岡）
■ぴあアリーナMM（神奈川）
■Asue アリーナ大阪（大阪）
主催： iNKODE JAPAN
2025年10月より、JAEJOONG（ジェジュン）が日本アリーナツアー【2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"】を開催することが決定いたしました。
2025年10月18日から東京・福岡・神奈川・大阪の4都市で、計8公演の開催を予定しております。
【公演タイトル】
2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR "RE:VERIE"
【日程・会場】
■国立代々木競技場 第一体育館（東京）
・2025年10月18日（土）
・2025年10月19日（日）
■マリンメッセ福岡 B館（福岡）
・2025年11月15日（土）
・2025年11月16日（日）
■ぴあアリーナMM（神奈川）
・2025年11月23日（日）
・2025年11月24日（月・祝）
■Asue アリーナ大阪（大阪）
・2025年11月29日（土）
・2025年11月30日（日）
主催： iNKODE JAPAN
企画： iNKODE JAPAN／LOUD FUN TOGETHER
※詳細につきましては後日改めてご案内いたします。