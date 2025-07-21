週刊少年ジャンプ新連載 『NICE PRISON』の漫画アニメを7月21日(月)19時にジャンプチャンネルにて公開！【CV:小林裕介・大空直美】

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週刊少年ジャンプにて今年4月から連載が始まった『NICE PRISON』漫画アニメを

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)）にてプレミア公開！

★タイトル

【ジャンプ漫画】（cv:小林裕介・大空直美）スーパー模範囚登場！ 囚人達が暴れ倒す監獄の平和を取り戻せるか…！？ 『NICE PRISON』【1～3話イッキ見！漫画アニメ/ ボイスコミック】



７月21日（月）19時 プレミア公開

URL: https://youtu.be/oA_BRxuUOBo

(https://youtu.be/oA_BRxuUOBo)

★『NICE PRISON』作品紹介

SNSで激バズりのギャグ漫画家・すがぬまたつやがジャンプに登場！

監獄生まれ監獄育ちの三星放郎は、スーパー模範囚として、

囚人たちが野放しとなっている乃花市刑務所の平和を取り戻すため、

スーパー死刑囚に立ち向かうのだが、ここまで意味わかりますか？

三星放郎役：小林裕介足立テラ役：大空直美

※画像掲載の際は必ず(c)すがぬまたつや／集英社の表記をお願いいたします。



★漫画アニメ

ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式YouTubeチャンネルで、現在登録者数は220万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)

■主なジャンル

【JUMP MV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

【名作アニメ】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】

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【ドローイング】

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