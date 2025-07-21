【初開催！】旬な果実とオリジナル和スーツを楽しむ2日間限定アフタヌーンティー！

株式会社 源 吉兆庵ホールディングス

株式会社 宗家 源 吉兆庵（本社所在地︓東京都中央区銀座6-9-8、取締役社長︓右手 一彦）は、7月28日（月）・8月4日（月）の2日間限定で、季節のティーパーティーを開催いたします。

心ときめくスイーツが並ぶ、優雅なティータイム。一皿ごとに旬の果実を贅沢にあしらい、見た目にも華やかに仕立てました。カフェの人気メニューや今イベント限定スイーツ、宗家 源 吉兆庵の和菓子もご堪能いただけます。自家製オリジナル和スイーツを存分にお楽しみください。

季節のティーパーティー ～旬な果実とオリジナル和スイーツ～

日程：2025年7月28日（月）・ 8月4日（月）

時間：1日2回開催

１.12：30～ ２.15：00～ <90分制> ※事前予約制

料金：お一人様 11,000円（税込）／フリードリンク付き（※アルコールは別料金）

場所：カフェレストラン K.MINAMOTO 宗家 源 吉兆庵 銀座本店 2・3階（東京都中央区銀座6-9-8）

ご予約方法：お電話（TEL：03-6385-8121／11:30～19:00 ※月曜定休）または店舗スタッフまでお声がけください。

メニュー詳細

上段

・自社農園産マスカット オブ アレキサンドリアのテリーヌ

・水切りヨーグルト



中段

・自家製レーズンスコーン（キャビアバター、あん、マンゴーソースを添えて）



下段

・生ハムとスモークサーモンの特製サンドイッチ

・セミドライピーチとフォアグラのコンフィの合わせ最中

・季節の野菜のピクルス



プレート

・上生菓子

・柚子のソルベ

・和風パンナコッタ

・琥珀糖

・陸乃宝珠

・海匠焼ひとくち海老せんべい

・ミニフルーツタルト

・果実のスープ



※仕入れ状況によりフルーツが変更となる場合がございますので予めご了承ください。

※ご予約・お問い合わせ：公式HP または 03-6385-8121（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。