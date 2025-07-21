中南米にかかわる『企業と留学生・大学生との交流会』を開催いたします
日本と自国での経験やルーツに誇りをもち、将来の選択肢を増やしてほしい
＼中南米に関心のある学生・留学生の皆さんへ／
企業の担当者から直接話を聞ける貴重な機会です。ぜひご参加ください！
ブラジルを中心とした中南米諸国からの留学生、在日ブラジル人大学生たち（中南米諸国含む）に、日本の会社の取組みや中南米とのビジネス体験を紹介し、日本と自国での経験やルーツがどれだけ価値のあることなのかを知ってもらったり、将来の選択肢を増やしてもらったりすることを目的としています。
ブラジル人学生らが日伯両国の架け橋になって活動している企業で将来活躍できる機会を少しでも支援するためにと企画されました。
企業の業務内容やインターン情報、働く環境など、ざっくばらんに話せる交流型イベントです。
進路を模索中の方も、中南米と関わるキャリアに興味のある方も大歓迎！
📩 詳細・お申し込み・お問い合わせは下記まで！
sachiko_u@hikarijs-mirai.org
南米にかかわる日本の様々な企業と気軽に交流できるチャンス！
【企業と大学生・留学生の交流会】
- 日時：2025年8月22日(金)14:00～16:00
※16:00～17:00 懇親会があります（任意参加）
- 内容：
1.各企業からのプレゼンテーション
2.小グループでの交流
- 対象者：
南米にかかわる日本企業に興味のある学生・社会人（18歳以上）
- 参加すると…：
・企業とのコネクションができる
・様々な業種の日本の企業を知ることができる
・卒業後の選択肢を増やせる
- 参加費：無料
- 場所：日本財団ビル 2F 会議室1～4
https://maps.app.goo.gl/8i8FfYriCMYUqcuD9
- 参加企業（順不同）
・三井物産
・JICA
・日本財団
・J・１
・ブラジル銀行
・三井住友銀行
・Man to Man
・UTスリーエム
・日本製鉄
・ブラステル
・クリエイティブヘッズ
・キッザニア
・キョウダイグループ
○申込○
https://forms.gle/jAyPkastHY3pwtWq6
Uma oportunidade de interagir com funcionãrios de diversas empresas japonesas! Junte-se a nos!
【Encontro de intercambio entre empresas e estudantes】
- Conteúdo:
(1)Apresentações das empresas
(2)Conversa livre em pequenos grupos
- Público-alvo:
Estudantes e trabalhadores que tem interesse
em trabalhar em empresas japonesas
- Participando...
・Voce pode praticar conversação em japones para negocios
・Voce pode fazer conexões com empresas
・Voce pode aprender sobre empresas japonesas em varios setores
・Voce pode aumentar as opções apos a formatura
- Entrada franca
- Local: The Nippon-Foundation Salas 1 a 4, 2 andar
https://maps.app.goo.gl/8i8FfYriCMYUqcuD9
- Data: 22 de agosto (Sexta-feira) 14h00-16h00
※Das 16h as 17h teremos um momento de confraternização
(participação livre)
- Empresas participantes ※ordem aleatoria
・MITSUI & CO., LTD.
・Creative Heads
・The Nippon Foundation
・J・1
・Banco do Brasil
・Sumitomo Mitsui Banking Corp.
・NIPPON STEEL CORPORATION
・UT SURI-EMU Co.,Ltd.
・JICA
・Brastel
・Man to Man
・KidZania
・Kyodai Group
・TOA
○Inscrições○
https://forms.gle/jAyPkastHY3pwtWq6