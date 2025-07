『アイマス』シリーズ20周年記念スペシャルイベント7/26、本編＆おまけコーナーをニコニコで生配信

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」で、7月26日(土)18時より、株式会社バンダイナムコエンターテインメントがおくる人気ゲーム『アイドルマスター』シリーズの20周年を記念した特別イベント「THE IDOLM@STER 20th anniversary special party アイ MUST GO ON!! これからもアイマスですよ!」本編および「おまけコーナー」を、現地会場の森のホール21(千葉県松戸市)より生配信します。

『アイマス』の略称で親しまれる『アイドルマスター』は、2005年に展開されたアーケード版『THE IDOLM@STER』から始まり、現在では『アイドルマスター シンデレラガールズ』『アイドルマスター ミリオンライブ!』『アイドルマスター SideM』『アイドルマスター シャイニーカラーズ』『学園アイドルマスター』の6ブランド、300名超のアイドルを擁する巨大コンテンツとして人気を博しています。

記念すべき20周年を迎える2025年7月26日、5ブランドから出演声優10名が登場し、様々な企画で『アイマス』を楽しむ特別イベントが開催されます。ブランドの垣根を越えた声優の共演が楽しめる「シリーズ合同朗読劇」や、チームで競う「バラエティコーナー」、20年の軌跡を振り返るメモリアル企画「ビギニングオブアイドルマスター」など、ファンなら見逃せないコーナーが目白押しです。イベントの最後には『アイマス』シリーズ20周年楽曲『アイ NEED YOU(FOR WONDERFUL STORY)』を合唱する企画も予定されています。

「ニコニコ生放送」では、イベント全編を無料で生中継します。また、イベント終了後には、出演声優によるアフタートーク「おまけコーナー」をニコニコプレミアム会員限定で配信予定です。本コーナーでは、イベント直後の感想や裏話などが語られ、会場の熱気をそのままにお届けます。

┃放送概要

■「THE IDOLM@STER 20th anniversary special party アイ MUST GO ON!! これからもアイマスですよ!20th特別生配信」

・日 時 :2025年7月26日(土)18時00分~

・出演者:『アイドルマスター シンデレラガールズ』:大橋 彩香(島村 卯月 役)、福原 綾香(渋谷 凛 役)

『アイドルマスター ミリオンライブ!』:山崎 はるか(春日 未来 役)、田所 あずさ(最上 静香 役)

『アイドルマスター SideM』:仲村 宗悟(天道 輝 役)、寺島 拓篤(天ヶ瀬 冬馬 役)

『アイドルマスター シャイニーカラーズ』:関根 瞳(櫻木 真乃 役)、近藤 玲奈(風野 灯織 役)

『学園アイドルマスター』:長月 あおい(花海 咲季 役)、小鹿 なお(月村 手毬 役)

・視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv348241943

※本編は無料で視聴可能です。本編終了後の「おまけコーナー」は、ニコニコプレミアム会員限定で視聴できます。

┃イベント概要

・公演名:THE IDOLM@STER 20th anniversary special party アイ MUST GO ON!! これからもアイマスですよ!

・日 時 :2025年7月26日(土)17時開場/18時開演

・会 場 :森のホール21(千葉県松戸市)

・イベントサイト:https://idolmaster-official.jp/live_event/20th_anniversary_event/

┃関連URL

・ニコニコ:https://www.nicovideo.jp/

・ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/

・『THE IDOLM@STER』20th記念サイト:https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary