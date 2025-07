「ZETA DIVISION」CREATOR部門のk4senが、『Pokemon UNITE | The k4sen』を開催！

GANYMEDE株式会社

GANYMEDE株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:西原 大輔)が運営するプロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」に所属するストリーマー・k4sen(かせん)は、2025年7月20日(日)から7月22日(火)にかけて、オンラインイベント『Pokemon UNITE The k4sen Supported by The Pokemon Company』を開催いたします。

本イベントは、人気配信シリーズ「The k4sen」の第39回放送にあたり、チーム戦略バトルゲーム「Pokemon UNITE(ポケモンユナイト)」を採用タイトルとして実施します。

7/21(月)に4周年を迎える「Pokemon UNITE」、7/8(火)に同じく4周年を迎える「ZETA DIVISION」。繋がりの深い双方の周年を記念し、特別に行われるイベントとなります。

「The k4sen」とは

『The k4sen』はk4senのユニークな視点や無茶振りをZETAスタッフと共に形にしていき、面白いものを追求し、そこに集まる人が作るブランドとして企画されたものです。ストリーマーからVTuberまで豪華メンバーが集い、毎回異なるテーマやゲームタイトルでユニークな企画を繰り広げる点が特徴で、その影響力はゲームコミュニティにも波及しています。

昨年開催された初の単独オフラインイベント「The k4sen Con」では3日間で延べ50名以上のストリーマーが集結し、FPSからスポーツゲーム、さらには学力テストに至るまで多彩な企画で観客を沸かせました。オンライン配信シリーズとしても回を重ね、本イベントで第39回を迎える「The k4sen」は、常に「面白いものを追求し、そこに集まる人々が作り上げる」場として進化を続けています。

採用タイトル「Pokemon UNITE」とは

『ポケモンユナイト』は、ほかのプレイヤーとチームを組み、時間内に得点を競うチーム戦略バトルゲームです。全世界2億ダウンロードを記録し、基本プレイ無料(※一部ゲーム内課金あり)で遊ぶことができます。

Nintendo Switchとスマートフォンの両方に対応しており、どちらの端末を使っていても、いっしょにポケモンのチーム戦略バトルをお楽しみいただけます。

<権利表記>

(C)2021 Pokemon. (C)1995-2021 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2021 Tencent.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。

出演者・ルール紹介

配信イベント詳細

Team The k4senTeam The UGTeam The SHAKATeam The Clutch_Fiルールについて

イベント名:Pokemon UNITE The k4sen Supported by The Pokemon Company

配信日時:

Day1 2025年7月20日(日) 19:00~

Day2 2025年7月21日(月) 19:00~

Day3 2025年7月22日(火) 19:00~

配信プラットフォーム:Twitch

協力:株式会社ポケモン

視聴URL:Twitch k4senチャンネル https://www.twitch.tv/k4sen

ZETA DIVISIONについて

2018年に設立されたZETA DIVISIONは、ゲーミングライフスタイルを確立させ新たなカルチャーを発信し続けるリーディングブランドです。ゲーマーとそれを取り巻くカルチャーをより豊かにし、新しいクリエーターを探し、次世代の文化を形成します。既存の文化にとらわれない新たなスタイルを発信しつづけ、ゲーミングカルチャーが広く親しまれる共通の価値観として確立した未来を目指し、活動してまいります。

Web:https://zetadivision.com

X:https://x.com/zetadivision

Instagram:https://www.instagram.com/zetadivision

YouTube:https://www.youtube.com/c/ZETADIVISION

TikTok:https://www.tiktok.com/@zetadivision