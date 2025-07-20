2025年　全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦スーパーフォーミュラ夏祭り3日間で延べ53,400人のお客様が来場！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイは、「2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦」を、場内イベント「スーパーフォーミュラ 夏祭り 2025」と併せて開催し、3日間で延べ53,400人のお客様にご来場いただきました。（13:30時点）暑い中、たくさんのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

(単位：人)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/297_1_218d2cd13c76fa096f78b56808572c65.jpg?v=202507200626 ]

◆お子さまの入場者数

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/297_2_8e727afd0ee9050bfb2a2f963277e9d8.jpg?v=202507200626 ]