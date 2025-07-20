2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦スーパーフォーミュラ夏祭り3日間で延べ53,400人のお客様が来場！
富士スピードウェイ株式会社
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富士スピードウェイは、「2025年 全日本スーパーフォーミュラ選手権 第6戦・第7戦」を、場内イベント「スーパーフォーミュラ 夏祭り 2025」と併せて開催し、3日間で延べ53,400人のお客様にご来場いただきました。（13:30時点）暑い中、たくさんのお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。
(単位：人)
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◆お子さまの入場者数
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