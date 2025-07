アニメ『怪獣８号』第2期の放送に合わせ、坂東祐大による劇中曲を先行配信開始！現代ジャズ・ドラムの鬼才、マーク・ジュリアナも参加！

日本コロムビア株式会社(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

アニメ『怪獣8号』は、集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ+」にて連載を終えたばかりの松本直也氏による同題マンガを原作とするアニメ作品で、アニメーション制作をProduction I.G、怪獣デザイン&ワークスをスタジオカラーが担当しています。第1期は2024年4月13日より放送・配信され、第2期は2025年7月19日(土) 23時より放送・配信開始予定です。

期待が高まるアニメ第2期放送に合わせて、坂東祐大が作曲した劇中音楽より、「鳴海のテーマ」「ヒカリのテーマ」、そして先日地上波放送された番外編『保科の休日』より「保科のテーマ(休日編)」の計3曲を先行配信。

防衛隊第1部隊隊長として今期より本格的に登場する鳴海 弦のテーマ曲は、現代ジャズ・ドラムの鬼才マーク・ジュリアナが参加。初めて日本のアニメに参加したマークからのコメントを紹介します。

―――

この曲を初めて聴いたとき、まるで全く新しい世界に足を踏み入れたような感覚がありました。音のテクスチャーにすぐに親しみを感じ、どのようにアプローチするかのアイデアが一気に頭の中を駆け巡ったのを覚えています。

レコーディングは本当に刺激的な挑戦でした。絶え間ないエネルギーを注ぎながらも正確さを維持し、この音楽とキャラクターを支え、前へと推進できるよう心がけました。

多くの方々に届くであろう日本のアニメーション作品に参加できたことを心から光栄に思っていますし、この素晴らしいプロジェクトの一員になれたことに深く感謝しています。

マーク・ジュリアナ(Drums)

―――

圧倒的な臨場感とクオリティでお届けするアニメ『怪獣8号』にどうぞご期待下さい。

◆配信情報

「怪獣8号」2nd オリジナル・サウンドトラック Vol.0

1.鳴海のテーマ feat.マーク・ジュリアナ

2.ヒカリのテーマ

3.保科のテーマ(休日編) feat. 中村滉己

音楽 坂東祐大

配信:2025年7月20日より各配信ストアにて DL・ST 配信スタート

配信リンク: https://YutaBandoh.lnk.to/Kaiju82ndvol0

ジャケット写真

(C)防衛隊第3部隊 (C)松本直也/集英社

◆プロフィール

坂東祐大(ばんどうゆうた)

(C)Takeshi Shinto

作曲家/音楽家。1991年生まれ。

多様なスタイルを横断し、異化や脱構築による刺激と知覚の可能性などをテーマに、幅広い創作活動を行う。

作品はオーケストラ、室内楽から立体音響を駆使したサウンドデザイン、シアター・パフォーマンスなど多岐に渡る。

東京藝術大学作曲科及び同大学院修了。第25回芥川作曲賞受賞(2015年)。

2022年、初の作品集「TRANCE / 花火」を日本コロムビアよりリリース。

また上記のメインワークに加え、ジャンルを横断した活動も多方面に展開する。

『報道ステーション』メインテーマを始め、映像作品の音楽に、ドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』(坂元裕二 脚本)、映画『竜とそばかすの姫』(細田守監督、 音楽:岩崎太整、Ludvig Forssellと共に )等。

米津玄師との共同編曲、宇多田ヒカルの編曲及び指揮、嵐 「カイト」オーケストラアレンジメント等。

令和5年度「咲くやこの花賞」音楽部門受賞。

マーク・ジュリアナ Mark Guiliana

ニューヨーク・タイムズ紙に「崇拝の対象となるドラマー」と称された、グラミー賞にノミネートされたスーパースタードラマー兼作曲家マーク・ジュリアナは、冒険心、幅広い音楽的嗜好、そして即興の才能を持ち合わせ、驚くほど多様なスタイルで活躍しています。アコースティック・ジャズから、限界を超えるエレクトロニック・ミュージック、次世代のロックに至るまで、あらゆるジャンルで卓越した演奏技術を発揮し、セント・ヴィンセント、マット・キャメロン(パール・ジャム/サウンドガーデン)、ブラッド・メルドー、M83、ミシェル・ンデゲオチェロ、そして故デヴィッド・ボウイといった革新的な音の探求者たちと重要なコラボレーションを重ねています。

【アニメ『怪獣8号』作品情報】

イントロダクション

「怪獣8号」の強大すぎる力に向き合うことになった日比野カフカ。その存在に揺れる防衛隊に、未曽有の脅威が迫る。

累計発行部数1800万部突破・松本直也による人気漫画を原作とするアニメ『怪獣8号』は、2024年4月に第1期が放送。挫折を経験しながらも防衛隊の夢を追い続けるカフカをはじめとする魅力的なキャラクターや、怪獣との緊迫感溢れる戦い、仲間たちとの絆が人気を博し、国内外で大きな反響を呼んだ。

世界中から熱視線が注がれる中、待望の第2期が2025年に放送決定!「怪獣8号」として防衛隊に拘束されるカフカの前に現れたのは防衛隊最強の男・鳴海弦!そして進化した脅威の登場により、防衛隊はかつてない窮地に立たされる。

世界を熱狂させた新時代の怪獣バトルアクションが再び動き出す!

あらすじ

防衛隊長官・四ノ宮功の判断により兵器化を免れるも、身柄を拘束されたままの日比野カフカ。異動命令が下った第3部隊の新人たちがそれぞれの任務先へ向かうなか、彼の前に現れたのは、第1部隊を率いる防衛隊最強の男・鳴海弦だった。隊員としてのカフカを必要としない鳴海に対し、自身の力を認めさせるため「怪獣8号」の強大すぎる力と向き合うことになるカフカ。しかしその陰では、「怪獣9号」の脅威が迫っていた……。継承される意志と力、新たな識別怪獣兵器(ナンバーズ)適合者の誕生、そして防衛隊を襲う史上最大の危機が訪れる――。

スタッフ

原作:松本直也(集英社「少年ジャンプ+」連載)

監督:宮繁之

シリーズ構成・脚本:木戸雄一郎

キャラクターデザイン・総作画監督:西尾鉄也

怪獣デザイン:前田真宏

美術監督:木村真二

色彩設計:広瀬いづみ

3D監督:新垣隼

撮影監督:荒井栄児

編集:肥田文

音響監督:郷文裕貴

音楽:坂東祐大

怪獣デザイン&ワークス:スタジオカラー

アニメーション制作:Production I.G

オープニングテーマ:AURORA「You Can’t Run From Yourself (from 怪獣8号)」

エンディングテーマ:OneRepublic「Beautiful Colors (from 怪獣8号)」

キャスト

日比野カフカ/怪獣8号:福西勝也

亜白ミナ:瀬戸麻沙美

市川レノ:加藤渉

四ノ宮キコル:ファイルーズあい

保科宗四郎:河西健吾

古橋伊春:新祐樹

出雲ハルイチ:河本啓佑

神楽木葵:武内駿輔

小此木このみ:千本木彩花

鳴海弦:内山昂輝

長谷川エイジ:安元洋貴

東雲りん:花澤香菜

四ノ宮功:玄田哲章

四ノ宮ヒカリ:三石琴乃

怪獣10号:三宅健太

怪獣9号:吉野裕行

放送/配信

□放送情報

テレ東系列ほか:2025年7月19日(土)より毎週土曜日23:00~

□配信情報

公式X:2025年7月19日(土)より毎週土曜23:00~

各種配信プラットフォームでも、放送終了後23:30より順次配信開始

※配信開始日時はサービスによって異なる場合がございます。

※配信プラットフォームの詳細は公式サイトでご確認ください。

坂東祐大 サイト/SNS

■HP: https://www.yutabandoh.com/

■Twitter: https://twitter.com/YutaBandoh

■Instagram: https://www.instagram.com/yutabandoh/

■YouTube: https://www.youtube.com/@YutaBandohMovie