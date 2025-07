『ブルーアーカイブ』カズサのスニーカーが遂に商品化！ファン待望の再現モデル、予約受付スタート！

株式会社メイクマインド

Yostarが運営するスマートフォン向けアプリゲーム『ブルーアーカイブ』に登場する生徒 「カズサ」のスニーカーを、2025年7月20日(日)より予約販売開始いたします。

カズサのスニーカー

このスニーカーは、作中でカズサが実際に着用しているモデルを 再現したスニーカーで、2025年1月に開催された 『ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ~』で初お披露目され、ファンから大きな反響をいただいたアイテムです。

また、スニーカーの発売を記念して、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売や、新宿マルイアネックスでのサンプル展示も実施。

カズサのスニーカー Tシャツカズサのスニーカー アクリルスタンド

◆販売商品

・カズサのスニーカー サイズ:24,25,26,27,28cm 価格:19,800円(税込)

・カズサのスニーカー Tシャツ 価格:4,400円(税込)

・カズサのスニーカー アクリルスタンド 価格:1,650円(税込)

◆受注期間

2025年7月20日(日) 0:00 ~ 8月4日(月) 23:59

◆お届け予定日

2025年11月下旬より順次発送予定

商品詳細はこちらの特設ページよりご確認ください。

カズサのスニーカー特設ページ

→ https://www.the-chara.com/blog/?p=96769

■サンプル展示情報

期間限定で新宿マルイアネックス6Fにて、スニーカーのサンプル展示も実施いたします。実物を間近でご覧いただける貴重な機会ですので、ぜひお立ち寄りください。

◆展示期間

2025年7月20日(日)~7月30日(水)

◆展示場所

新宿マルイアネックス6F

→ https://www.0101.co.jp/005/

■ スペシャルショット公開!

発売を記念し、作中でカズサを演じる夏吉ゆうこさんによるスペシャルショットを特設サイトにて公開中!こちらもぜひチェックしてください。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved