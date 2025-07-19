【楽天マラソン】今だけ！人気商品が1000円ポッキリ多数【MOTTERU】

株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、7月19日(土)より開催される楽天市場『楽天マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム70点を最大30%オフで販売いたします。

【MOTTERUのSALE期間：7/18(金) 20:00-7/28(月) 14:00】

(楽天マラソン対象期間：7/19(土) 20:00-7/26(土) 01:59)

注目の新商品(一部抜粋)

SALE対象商品はこちら :https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/スマホリングスタンド Magsafe対応 チキチキ(MOT-SRING03)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring03/)

MagSafe対応でiPhoneにピタッと装着できるスマホリングです。チキチキと音を立てて360度回転させ、任意の位置で「カチッ」と固定できるボールベアリング構造を採用。動画視聴や自撮りに最適で、非対応端末用メタルリングも付属しています。

【セール特価(税込み)：1,970円(1,330円OFF)】

スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式(MOT-SRING04)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-sring04/)

MagSafe対応でiPhoneにピタッと装着できるスマホリングです。360°回転で持ちやすく、スタンドとして動画視聴も快適にできます。付属のメタルリングステッカーで非対応端末にも使え、滑らかな操作感も◎

【セール特価(税込)：1,480円(500円OFF)】

USB車載充電器 PD65W USB-C×2 急速充電 (MOT-DCPD65C2)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-dcpd65c2/)

USB‑Cポート×2で最大65W出力可能なカーチャージャーです。スマホ・タブレットはもちろん、ノートPCも車内で急速充電OK。12/24V対応で軽・普通・大型車どれでも使用できます！通電ランプ付き。

【セール特価(税込)：1,980円(1,000円OFF)】

マグネット式 ワイヤレス充電器 車載 (MOT-QI15WCH02EC)(https://item.rakuten.co.jp/motteru/mot-qi15wch02ec/)

Qi2対応ワイヤレス充電可能な車用のスマホスタンドです。マグネットで固定でき走行中も安定し、好きな向きに固定可能です。MagSafe対応、Qi2対応のケースであれば、ケースをつけたままでも充電ができます。

【セール特価(税込)：3,980円(1,000円OFF)】

ポイント10倍アイテム！

1000円ぽっきりアイテム！

充電ケーブル(MOT-SCBCCGGD)スマホリング(MOT-SRING02)自撮りスタンド(MOT-SPSTD14)ケーブルバンド(MOT-CBBAND04)ケーブルクリップ(MOT-CBCLIP02)ポーチ(MOT-GPOUCH01)

その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。

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