¡ÚÆ°²è¸ø³«¡Û¸µAKB48¡¦ÂÀÅÄÆà½ï»á¡¢Wonderlabo¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMarShall¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒWonderlabo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§×¢ÌîÍµÇ·¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖMarShall(https://www.youtube.com/@MarShall_wlh)¡×¤Ë¡¢¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¸½ºß½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂÀÅÄÆà½ï»á¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë×¢Ìî¤¬Æ³¤½Ð¤¹¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Ë¶Á¤¯¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡©
ÂÀÅÄ»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»×¹Í¤ò¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§ Æ°²è»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SwJmb-TLFYQ ]
URL¡§https://youtu.be/SwJmb-TLFYQ
¢£½Ð±é¼Ô
×¢ÌîÍµÇ·¡Ê¤Ò¤í¤Î ¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
Wonderlabo Holdings³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
³ô¼°²ñ¼ÒWonderlabo ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
¿·Â´¤Ç¥ïー¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤ËÆþ¼Ò¡£ ¤½¤Î¸å¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥¿ー°éÀ®»ö¶È¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¶È³¦ºÇÂç¼ê¤Þ¤Ç¸£°ú¡£Æ±»þ¤ËÁí¹çÂåÍýÅ¹¤«¤éÀìÌçÂåÍýÅ¹¤Ê¤ÉÊ£¿ôÂåÍýÅ¹¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£¤½¤Î¸å¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ÎCMO¤ËÃåÇ¤¤·ÁÈ¿¥³«È¯¤ò´Þ¤à¹ÈÏ°Ï¤ËÅÏ¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤òÅý³ç¡£ 2022Ç¯2·îWonderlabo¤òÀßÎ©¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ä»ö¶È²ñ¼Ò/¾ÃÈñ¼Ô/³Ø¹»¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é¤òÅ¸³«¡£2024Ç¯2·îWonderlabo Holdings¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£
ÂÀÅÄÆà½ï¡Ê¤ª¤ª¤¿ ¤Ê¤ª¡Ë
2014Ç¯¡¢AKB48¥Áー¥à8¤ÎµþÅÔÉÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£ ¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥é¥¹¡Ù¤äÉñÂæ¡Ø¥¢¥ë¥Þ¥®¥¢¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ ¥é¥¸¥ª¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢YouTube¥É¥é¥Þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ ³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒWonderlabo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢Âç¼ê¤«¤éÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤«¤éµÕ»»¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§²Ä¤Î¥Þー¥±¥¿ー°éÀ®»ö¶È¤ÇÇ¯´Ö¿ôÉ´Ì¾¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤òÇÚ½Ð¡£
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤¶µ°é¤â¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ1ÃúÌÜ26ÈÖ2¹æ¸ÞÈ¿ÅÄ¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä¥Ó¥ë2F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é¤Î±¿±Ä¡£
¡¦¥Ï¥íー¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Êµá¿¦¼Ô»Ù±ç·±Îý¡Ë¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÇ§Äê»ö¶È
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¥é¥Ü¡¡¢¨·ÐºÑ»º¶È¾ÊÇ§Äê»ö¶È
¡¦NEXT MARKETING STUDIO¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶µ°é¡Ë
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://wonderlabo.co.jp/
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Wonderlabo Holdings³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö »³ËÜ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§miho.yamamoto@wonderlabo.co.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://wonderlabo-hd.co.jp/contact